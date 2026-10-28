AutoDay 2026: ¿Cuándo es y qué ofertas tendrá el evento automotriz?

28 oct. 2026 - 12:00 hrs.

Entre el 2 y el 4 de noviembre se realizará la cuarta edición de AutoDay, evento de compras online organizado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) que reunirá a 25 marcas de la industria automotriz, aseguradoras y comercios de distintos rubros.

Durante tres días, los consumidores podrán acceder a descuentos y promociones en vehículos, seguros, neumáticos, repuestos y accesorios, en una instancia que busca impulsar las ventas por internet del sector automotriz.

Entre las marcas participantes estarán BMW, Subaru, Hyundai, Kia Chile, Exeed y Derco. También se sumarán plataformas de comercio electrónico y retail como Mercado Libre, Lider.cl y Easy.

La oferta incluirá además a compañías de seguros como HDI Seguros, Consorcio y Seguros Falabella, junto a empresas especializadas en neumáticos, repuestos y accesorios, entre ellas Autoplanet, DTParts, Vitepal y Repuestos Boston.

La presidenta de la CCS, María Teresa Vial, destacó el crecimiento de esta iniciativa desde su primera edición en 2023. “Desde su primera edición en 2023, AutoDay ha demostrado cómo los eventos online pueden seguir innovando y abrir nuevas oportunidades para distintos sectores. Esta cuarta versión refleja nuestro compromiso con el desarrollo del comercio electrónico, incorporando nuevas herramientas tecnológicas que facilitan la experiencia de compra y acercan a los consumidores una oferta cada vez más amplia”, señaló.

Inteligencia artificial para encontrar ofertas

Al igual que en la edición anterior, el evento contará con un agente de inteligencia artificial que ayudará a los usuarios a buscar y comparar ofertas de acuerdo con sus intereses y necesidades.

Al respecto, la directora ejecutiva de e-Commerce de la CCS, Yerka Yukich, explicó que la iniciativa busca facilitar la experiencia de compra. “Queremos que los consumidores puedan encontrar y comparar ofertas de manera sencilla, por eso volveremos a contar con un agente de inteligencia artificial que facilitará sus búsquedas. Nuestro objetivo es seguir fortaleciendo la confianza digital y ofrecer una experiencia de compra cada vez más segura, informada y cercana a las personas”, indicó.

Los interesados podrán revisar las promociones de las marcas participantes desde el 2 de noviembre a través del sitio oficial del evento.

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