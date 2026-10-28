"Es una barbaridad": Confirman al menos 64 muertos en choque entre dos trenes de alta velocidad en España

28 oct. 2026 - 12:32 hrs.

¿Qué pasó?

Al menos 64 personas fallecieron y decenas resultaron heridas este miércoles en la colisión de dos trenes a unos 150 kilómetros al sur de Madrid, según el balance provisional del segundo grave siniestro ferroviario en España este año.

Este accidente se produce meses después de que la colisión de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, Andalucía, dejara 46 fallecidos en enero.

Sobre las vías, podían verse los dos largos convoyes, uno blanco de la compañía Renfe empotrado en uno rojo de Iryo, descarrilados en parte tras el choque.

¿Qué dijeron las autoridades?

"Estamos hablando de (...) aproximadamente 64... pero probablemente con tendencia a crecer aún más. Es una barbaridad", indicó el presidente de la región de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Del centenar de heridos registrados hasta ahora, 58 estaban siendo atendidos en hospitales, informó el gobierno regional, 15 de ellos muy graves.

Lo que se sabe del fatal episodio

El siniestro se produjo sobre las 08:54 horas (local) cuando colisionaron los dos trenes cerca de la estación de Urda, una localidad de la provincia de Toledo, informó un portavoz del servicio de emergencias regional a la Agence France-Presse.

La compañía Renfe emitió un comunicado afirmando que su tren había partido a las 08:00 locales de Madrid rumbo a Sevilla, en el sur, y expresó todo su apoyo a las personas afectadas.

Desde un acto cerca de Valencia, el rey de España, Felipe VI, lamentó "esa desgracia terrible" y transmitió a las familias su pésame y apoyo "en un momento tan duro, tan difícil".

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