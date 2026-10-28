Flávio Bolsonaro llega a EEUU: Video lo muestra arribando a Miami tras escapar de Brasil

28 oct. 2026 - 10:47 hrs.

¿Qué pasó?

El avión privado que transporta a Flávio Bolsonaro, candidato a la última elección presidencial de Brasil, llegó a Estados Unidos. La aeronave arribó en el aeropuerto Miami Executive Airport.

Bolsonaro perdió la elección ante Luiz Inácio "Lula" Da Silva, y habría salido de su país acusando persecución política, por lo que fue acogido por los Estados Unidos que preside Donald Trump.

Bolsonaro y su familia habrían salido de Brasil vía Argentina y, según informó la Dirección Nacional de Migraciones, lo hicieron con "documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país". Luego, el vuelo hizo una escala en Ecuador para finalmente arribar a Estados Unidos.

La llegada de Bolsonaro a Brasil

Flavio Bolsonaro salió de su país acompañado por su esposa, Fernanda Antunes, y sus dos hijas, Carolina y Luiza.

Tal como comentó el conductor Gonzalo Ramírez, medios argentinos indican que Baires Fly, la empresa operadora del vuelo que sacó a Bolsonaro de Brasil, habría estado involucrada en investigaciones por lavado de dinero.

Pese a haber obtenido la mayor cantidad de votos en la primera vuelta, Flávio Bolsonaro perdió en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, obteniendo un 48,33% frente a Lula, quien lideró con un 51,67% de las preferencias. El hijo del expresidente Jair Bolsonaro no ha reconocido su derrota electoral tras el balotaje.