El cambio de rumbo de Pablo Zúñiga: El nuevo desafío que emprendió fuera de la televisión

28 oct. 2026 - 10:43 hrs.

El periodista y comediante Pablo Zúñiga encontró una nueva oportunidad laboral a través de un negocio que combina transmisiones en vivo y remates virtuales. Su propuesta consiste en acudir a bodegas de empresas que necesitan liquidar sus productos y ofrecerlos a compradores mediante una plataforma digital.

La iniciativa comenzó hace aproximadamente dos meses y medio y busca dar salida a distintos tipos de artículos, desde vehículos y casas hasta alimentos para mascotas. Según explicó en una entrevista con Las Últimas Noticias (LUN), su rol es conectar a las empresas con potenciales compradores y facilitar la venta de sus productos.

“Yo voy a las bodegas de las empresas que no pudieron liquidar su stock. Les hago una transmisión desde ahí y les liquido todo lo que lograron vender”, contó el periodista al citado medio.

¿Cómo funciona el negocio de remates virtuales de Pablo Zúñiga?

La plataforma permite cargar los productos que se pondrán a la venta, mientras que las transmisiones en vivo funcionan como una vitrina para que los interesados puedan conocer las ofertas y seleccionar los artículos que desean adquirir.

Zúñiga explicó que la idea surgió de la necesidad de buscar nuevas oportunidades laborales y de aprovechar su experiencia en televisión. En ese contexto, decidió crear un sistema que permitiera a las empresas vender sus productos sin necesidad de organizar un remate tradicional.

“En esta plataforma puedo cargar todos los productos (a rematar). La gente al ver el streaming puede pinchar el que se quiere llevar”, detalló en conversación con LUN.

Desde vehículos hasta casas: los productos que ha rematado

Entre las primeras experiencias del proyecto se encuentran los remates de automóviles. De acuerdo con el relato del periodista, ya realizaron una subasta en la que se vendieron tres vehículos, mientras que las unidades restantes quedaron disponibles para su adquisición.

La plataforma también contempla la venta de propiedades. En estos casos, explicó Zúñiga, se solicita una garantía de $200 mil y, si la operación se concreta, se contempla una comisión del 10%.

El negocio no se limita a artículos de alto valor. También busca comercializar productos de consumo cotidiano mediante ventas por lotes, una modalidad que permite comprar cantidades mayores para revenderlas o utilizarlas de manera personal.

Rematará alimento para perros y gatos con descuentos

Una de las próximas iniciativas mencionadas por Zúñiga en la entrevista con LUN es la venta de alimento para mascotas, tanto para perros como para gatos, con descuentos que alcanzarían el 70%.

“Estamos vendiendo en lotes, la idea es que los puedas comprar y revender, o comprarlos para tu uso personal”, explicó sobre el funcionamiento de esta modalidad.

Respecto del modelo comercial, el periodista señaló que cobra una comisión por las ventas y que existe un costo de producción asociado a cada operación, que es asumido por la empresa que contrata el servicio. La transmisión por streaming forma parte de la propuesta que ofrece a sus clientes.

El proyecto se suma a una nueva etapa profesional para el periodista, quien también tiene previsto incorporarse como panelista a un programa de conversación de TV+, junto a otros integrantes del espacio.