Abren vacantes para ingresar a la Reserva Militar del Ejército: Cuáles son los requisitos para postular

28 oct. 2026 - 11:36 hrs.

¿Qué pasó?

El Ejército de Chile informó que se encuentra abierto el proceso de postulación para ingresar a la Reserva Militar, una alternativa dirigida a ciudadanos que buscan contribuir a la institución mediante instrucción y entrenamiento militar durante sus días de descanso.

La iniciativa está orientada a hombres y mujeres que, de manera voluntaria y sin recibir remuneración, se preparan para apoyar al Ejército cuando el país lo requiera, ya sea ante emergencias, catástrofes o situaciones vinculadas con la defensa nacional.

El proceso contempla requisitos de edad, situación militar y salud, además de la presentación de documentos. Los interesados deben consultar las vacantes disponibles y las condiciones de ingreso en la Unidad Base de Movilización (UBM) más cercana a su domicilio.

¿Quiénes pueden postular a la Reserva Militar?

De acuerdo con la información publicada en el sitio oficial de la Reserva Militar del Ejército de Chile, pueden postular personas de entre 18 y 45 años que cumplan con alguno de los siguientes requisitos:

Ciudadanos que tengan el servicio militar cumplido.

Civiles de nacionalidad chilena que no cuenten con instrucción militar y tengan su situación militar al día.

Personas que hayan aprobado cursos especiales de instrucción para la formación de oficiales y personal de reserva.

Personal en retiro proveniente de las Escuelas Matrices y de la planta de las Fuerzas Armadas.

La Reserva Militar está regulada por la Ley N° 2.306, que establece disposiciones relacionadas con la movilización nacional y el servicio militar.

¿Qué condición de salud deben cumplir los postulantes?

Otro de los requisitos para ingresar es contar con una condición médica compatible con las exigencias de la instrucción militar.

Según la información institucional, los postulantes deben estar disponibles para que sus antecedentes médicos sean revisados por el oficial de sanidad regimentario de la unidad a la que desean ingresar.

Esta evaluación busca determinar si la persona está en condiciones de participar en las actividades de entrenamiento que contempla la Reserva Militar.

¿Qué documentos se necesitan para postular?

Quienes cumplan con los requisitos deben preparar una carpeta transparente con lomo azul que contenga los antecedentes solicitados por la institución.

La documentación indicada en el sitio oficial incluye:

Certificado de nacimiento.

Certificado de situación militar.

Certificado de título del último nivel de estudios alcanzado.

Certificado de antecedentes para fines especiales.

Minuta de servicio.

Solicitud de entrevista firmada.

Declaración jurada simple.

La institución precisa que el ingreso se centraliza por regiones y se realiza en aquellas unidades que tengan vacantes disponibles, de acuerdo con las necesidades institucionales.

Por ello, los interesados deben considerar que la entrega de antecedentes se debe efectuar solo cuando el sitio oficial informe que corresponde iniciar este procedimiento.

¿Cómo postular a la Reserva Militar del Ejército?

El primer paso es identificar la Unidad Base de Movilización más cercana al domicilio y consultar por los cupos disponibles, los plazos y las instrucciones específicas del proceso.

Es importante verificar si la unidad elegida contempla ingresos antes de reunir y presentar la documentación, ya que las vacantes dependen de las necesidades institucionales.

Para conocer más detalles sobre los requisitos y el procedimiento, se puede visitar el sitio oficial de la Reserva Militar del Ejército de Chile (pincha aquí).

¿Qué funciones cumple la Reserva Militar?

La Reserva Militar se prepara, organiza y eventualmente se moviliza para integrarse a la Fuerza Terrestre en situaciones de emergencia, catástrofe o movilización.

Sus integrantes participan en programas de instrucción en cuarteles y terrenos, donde adquieren conocimientos tácticos y técnicos. También pueden acceder a instancias de perfeccionamiento y capacitación para avanzar en los distintos grados militares.

El objetivo es contar con ciudadanos preparados para poner sus conocimientos profesionales, técnicos y oficios al servicio del país cuando sea necesario.

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