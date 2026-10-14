Ejército instala nuevos tetrápodos en la frontera con Perú: Esta es su función

14 oct. 2026 - 11:18 hrs.

El Ejército de Chile instaló nuevos tetrápodos de hormigón armado en sectores de la frontera con Perú, en la región de Arica y Parinacota, con el objetivo de impedir el paso de vehículos y reforzar las medidas de control fronterizo.

Según informó Infodefensa, los trabajos fueron realizados por personal de la Jefatura de Área Fronteriza (JAF) Arica y Parinacota, con apoyo de maquinaria para instalar estas estructuras destinadas a bloquear el tránsito vehicular.

Obstáculos para frenar el contrabando

La iniciativa forma parte de las labores de refuerzo de la línea fronteriza que desarrolla el Ejército. De acuerdo con la Brigada Motorizada N.º 4 Rancagua, los tetrápodos corresponden a obstáculos de contramovilidad que buscan impedir el desplazamiento de vehículos utilizados para el contrabando en la zona.

La instalación de estas estructuras se suma a la construcción de zanjas de tres metros de profundidad, medidas que forman parte del Plan Escudo Fronterizo, impulsado por la administración del Presidente José Antonio Kast para reforzar el control de la frontera norte y hacer frente al ingreso irregular al país.

Se suman a los sistemas de vigilancia

Desde la Brigada Motorizada N.º 4 Rancagua, unidad dependiente de la VI División de Ejército, destacaron que los nuevos obstáculos complementan la tecnología de vigilancia desplegada en la frontera y el trabajo de las unidades militares que patrullan el sector.

De esta manera, la instalación de tetrápodos busca reforzar las medidas de seguridad en el límite norte del país, en el marco de las labores destinadas a mantener el control fronterizo y resguardar la soberanía chilena.

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