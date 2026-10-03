Ejército confirma fallecimiento de un alférez de reserva tras sufrir "descompensación" en medio de entrenamiento en Arica

03 oct. 2026 - 16:12 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este sábado, la Brigada Motorizada N.º 24 "Huamachuco" del Ejército informó sobre el fallecimiento de un efectivo de reserva de la institución en la ciudad de Arica, región de Arica y Parinacota.

Ejército confirma fallecimiento de reservista

Se trata del alférez (Rva.) Diego Aníbal Olivares Rojo, quien perdió la vida durante esta mañana tras sufrir una "descompensación" en medio de "actividades de instrucción y entrenamiento".

Tras la descompensación, el militar fue "trasladado de inmediato al Hospital Regional Dr. Juan Noé Crevani, donde posteriormente se constató su fallecimiento".

"Desde el primer momento, la Brigada ha entregado los apoyos pertinentes a la familia del reservista fallecido, expresando su profundo pesar ante la irreparable pérdida de uno de sus camaradas", añadió la institución castrense en su comunicado.

El Ejército también informó que "los antecedentes relacionados con este lamentable hecho fueron puestos a disposición de la Fiscalía Militar".

Además, se inició una Investigación Sumaria Administrativa con la finalidad de "esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos".

Por último, la unidad reiteró las condolencias a los familiares del alférez (Rva.) Olivares Rojo, reafirmando el compromiso de "colaborar con las investigaciones correspondientes, junto con continuar brindando el apoyo social y espiritual necesario a su familia, en estos momentos de profundo dolor".

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