19 nov. 2026 - 11:34 hrs.

¿Qué pasó?

La Fiscalía de Género del sector Oriente no solo pretende llevar a Maite Orsini como testigo del juicio oral contra Jorge Valdivia. También incorporó a la acusación 30 capturas de conversaciones entre la exdiputada del FA y el exfutbolista por Instagram, además de un audio de casi 15 minutos de una conversación entre ella y una de las denunciantes.

Esos antecedentes forman parte de la prueba que el Ministerio Público ofrece en la acusación contra Valdivia, a la que tuvo acceso Mega Investiga. En el escrito, el fiscal Rodrigo Celis solicita penas que suman 22 años de presidio: 10 años por violación y otros 12 por otro ataque sexual.

El libelo identifica a Orsini como testigo del segundo hecho. En su declaración, según la pauta de testigos del Ministerio Público, deberá referirse a los hechos, a la participación que se atribuye al acusado, a las circunstancias en que tomó conocimiento de ellos y a sus vínculos con Valdivia y con la denunciante.

Actualmente la exdiputada estudia en el extranjero, pero de confirmarse su participación en el juicio deberá retornar al país a participar del juicio.

El escrito detalla que el ente perseguidor penal cuenta con 30 capturas que corresponden a una conversación que Orsini habría sostenido con Valdivia por Instagram el domingo 20 de octubre de 2024. Esa misma noche, según la acusación, ocurrió el segundo episodio denunciado.

El Ministerio Público también ofrece una grabación de una conversación vía WhatsApp entre Orsini y la denunciante, realizada el 23 de octubre de ese año. El audio tiene una duración aproximada de 14 minutos y 55 segundos.

En dicho intercambio, que fue revelado por La Tercera, se da cuenta de que después de contactar a una de las denunciantes, Orsini habría buscado que la PDI retirara del expediente sus conversaciones de Instagram con el exfutbolista, porque contenían información íntima sobre una relación que mantenían y referencias a licencias médicas y consumo de drogas.

Aunque Orsini declaró que se acercó a la denunciante para ayudarla, fuentes citadas por el medio plantearon que también buscaba proteger su privacidad. Según esos mensajes, laexdiputada le dijo que los chats no probaban el delito, pero podían mostrar que Valdivia le escribía mientras estaba con la denunciante, luego le pidió que la cuidara y borró mensajes.

Dos hechos y una solicitud de 22 años

El Ministerio Público acusa a Valdivia por dos hechos ocurridos en octubre de 2024. En ambos sostiene que “las denunciantes se encontraban en condiciones que les impedían oponerse”.

El primero habría ocurrido entre la noche del jueves 17 y la madrugada del viernes 18 de octubre. De acuerdo con la acusación, la denunciante compartió con Valdivia y otras personas en el restaurante El Toro, donde bebió dos tragos. Luego se trasladaron al bar Candelaria, en Vitacura, donde ella habría consumido un vaso más de alcohol.

La Fiscalía de Género sostiene que, durante el trayecto posterior hasta el departamento del acusado, Valdivia habría realizado tocaciones y besos.

“El acusado, mientras el vehículo era conducido por una tercera persona, procede a realizar, abusando de la incapacidad de oponerse en que se hallaba la víctima […] actos de significación sexual y relevancia en su contra”, describe el Ministerio Público.

Ya en el inmueble, de acuerdo con el relato fiscal, se habrían producido nuevos actos de connotación sexual y una violación. El escrito también menciona lesiones constatadas tras los hechos y posteriores consecuencias físicas para la víctima en sus partes íntimas.

Por este episodio, el Ministerio Público atribuye a Valdivia los delitos consumados de abuso sexual de una persona mayor de 14 años, abuso sexual agravado y violación de una persona mayor de 14 años. Solicita una pena de 12 años de presidio.

El segundo hecho habría ocurrido el domingo 20 de octubre. La acusación señala que la denunciante se reunió con Valdivia en el restaurante Chicha en Ají, en Providencia. Allí habría bebido dos pisco sour y comenzado a sentirse mareada y desorientada. Cerca de las 23:00 horas, según el escrito, ambos se trasladaron al domicilio de la mujer, donde la Fiscalía Oriente sostiene que se habría producido una violación.

La mujer, de hecho, supone que algo le habrían puesto a su bebida ese día pues no logra entender el porqué de su pérdida de memoria y voluntad. “La víctima comienza a sentirse paulatinamente muy mareada y a perder el control y dominio de sus funciones cognitivas, volitivas y de respuesta física”, se lee en el documento.

Por este hecho, el Ministerio Público solicita otros 10 años de presidio. En total, las penas pedidas ascienden a 22 años.

Con todo, la acusación no invoca una agravante relacionada con el uso de drogas ni sostiene en su relato que Valdivia haya suministrado sustancias a las denunciantes. Aunque ofrece peritajes sobre drogas —incluidos análisis de cocaína y THC— y fotografías de marihuana incautada en el domicilio del acusado, el escrito no vincula esos antecedentes con una supuesta administración de sustancias a las mujeres.

En el apartado de circunstancias agravantes, la Fiscalía señala: “No se invocan”.

La prueba ofrecida para el juicio

La nómina de la Fiscalía Oriente incluye 42 testigos y 19 peritos o pruebas periciales. Entre los testigos aparecen, además de Orsini, Claudio Valdivia —hermano del exfutbolista— y dos periodistas identificados en el escrito como testigos del primer hecho.

La prueba también incluye informes sexológicos, toxicológicos, genéticos y psicológicos, registros de atención médica y análisis de muestras. Para reconstruir los movimientos de las personas involucradas, se ofrece grabaciones de cámaras de seguridad de El Toro, Candelaria y el edificio donde habrían ocurrido los hechos, además de videos grabados por una amiga de una de las denunciantes.

Entre los antecedentes digitales se cuentan capturas de mensajes entre una denunciante y personas de su entorno, registros de conversaciones y datos de tráfico telefónico y georreferenciación de antenas. La acusación incluye, asimismo, informes policiales y fotografías relacionadas con los domicilios, las lesiones y las diligencias efectuadas durante la investigación.

La presentación de la acusación abre la etapa de preparación del juicio oral que se iniciará el 7 de diciembre próximo, en la que el tribunal deberá resolver qué pruebas podrán incorporarse al debate. Los hechos descritos y las calificaciones jurídicas corresponden a la tesis del Ministerio Público y deberán ser discutidos ante el tribunal.

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