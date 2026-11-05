Piden 22 años de cárcel para Jorge Valdivia: Fijan preparación de juicio oral para diciembre

05 nov. 2026 - 12:52 hrs.

¿Qué pasó?

La Fiscalía Metropolitana Oriente solicitará una pena de hasta 22 años de cárcel para el exfutbolista Jorge Valdivia, acusado de tres presuntos delitos sexuales contra dos mujeres por hechos que habrían ocurrido durante 2024, mientras se fijó para diciembre la preparación del juicio oral.

Tal como adelantó Mega Investiga, la Fiscalía Metropolitana Oriente solicitó penas que suman 22 años de cárcel para el exfutbolista Jorge Valdivia, en la acusación presentada por el fiscal Rodrigo Célis, de la Unidad de Género.

El documento, al que Meganoticias tuvo acceso exclusivo, pide 12 años de presidio por uno de los delitos sexuales imputados y otros 10 años por el segundo. Se trata de dos acusaciones: una por violación y otra por violación y abuso sexual.

Nueva fecha de audiencia

De acuerdo con Radio Bío Bío, este jueves se confirmó que la audiencia de preparación de juicio oral quedó programada para el próximo lunes 7 de diciembre.

La instancia se realizará en el marco de una acusación presentada por el fiscal Rodrigo Célis, de la Unidad de Género, tras una investigación que se extendió por cerca de dos años.

Jorge Valdivia seguirá con arresto domiciliario parcial

Por otra parte, este jueves estaba prevista una audiencia para revisar las medidas cautelares que actualmente cumple el otrora deportista. Sin embargo, su defensa desistió de la solicitud, por lo que la instancia fue suspendida.

De esta manera, Valdivia se mantendrá sujeto a arresto domiciliario parcial nocturno, arraigo nacional, firma mensual y prohibición absoluta de acercarse a las denunciantes.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.