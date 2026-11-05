Fiscalía confirma que Francisco Huaiquipán es investigado por "sistemáticos delitos" de violencia sexual contra menores

05 nov. 2026 - 11:08 hrs.

¿Qué pasó?

El exfutbolista Francisco Huaiquipán fue detenido durante la tarde de este miércoles en la comuna de Los Vilos, en el marco de una investigación por presuntos delitos sexuales. Tras el procedimiento, fue trasladado a la Región Metropolitana, donde enfrentará durante esta jornada la audiencia de formalización.

La fiscal jefa de Género de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, Yazmin Salech, entregó nuevos antecedentes sobre la investigación y confirmó que existen tres víctimas, quienes eran niñas y adolescentes cuando habrían ocurrido los hechos.

“Se trata de tres víctimas, niñas, niñas y adolescentes, a la época de ocurrencia de los hechos, que develan actos transgresores de su indemnidad y libertad sexual, y todos los antecedentes que fundan estas imputaciones van a ser expresadas y explicadas al tribunal en la audiencia de control de detención respectiva”, señaló.

La persecutora agregó que las denuncias provienen del entorno familiar del exdeportista y apuntan a hechos reiterados.

“Se recibieron denuncias de víctimas que forman parte del entorno familiar del imputado, que dan cuenta de sistemáticos delitos de abuso sexual y de violación reiterados en contra de dichas personas cuando eran menores de 18 años de edad”.

Investigación se extendió por cerca de un año

Salech explicó que las diligencias se desarrollaron durante aproximadamente un año y que la indagatoria considera hechos de larga data. Algunos de ellos no serán incluidos en la formalización debido a que estarían prescritos.

“Hay algunos que incluso están bajo la prescripción, pero esos no van a ser formalizados al día de hoy, sino que solamente aquellos que no están sujetos a prescripción”, precisó.

De acuerdo con los antecedentes entregados por la Fiscalía, el episodio más antiguo habría ocurrido en 2009, cuando Huaiquipán integraba el plantel de Antofagasta.

Finalmente, la fiscal confirmó los cargos que se le comunicarán al exfutbolista: “Hoy día va a ser formalizado por tres víctimas cuyos testimonios tenemos el día de hoy, sin perjuicio de que pueda haber más, en contexto de esta denuncia. Y va a ser formalizado por violación reiterada, abuso sexual reiterado contra personas menor de edad. Delitos que se repiten en las tres víctimas".

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.