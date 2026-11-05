Profesora de Puente Alto gana el Global Teacher Prize Chile 2026: Lleva 35 años dedicada a la educación

05 nov. 2026 - 11:41 hrs.

La educadora de párvulos Myrian Salinas, de Puente Alto, se convirtió en la ganadora del Global Teacher Prize Chile 2026, reconocimiento conocido como el "Nobel de la Enseñanza" que distingue el trabajo y el impacto de docentes en sus comunidades educativas.

Con 35 años de trayectoria, Salinas obtuvo primero el reconocimiento en la categoría Educación Parvularia y posteriormente fue elegida como la ganadora nacional entre los representantes de las tres categorías del certamen. La convocatoria de este año recibió más de 5 mil postulaciones de profesores y educadores de todo Chile.

El proyecto educativo de la profesora ganadora

La docente es directora y educadora de su propio jardín infantil, "Un mundo de amor", desde donde impulsa un proyecto educativo que busca integrar a las familias en el aprendizaje de niños y niñas, especialmente de aquellas que enfrentan dificultades para contar con redes de apoyo.

"Para mí es una emoción muy grande y un honor. Nuestro proyecto nació pensando en todas aquellas mujeres que muchas veces crían solas y no cuentan con una red de apoyo. Pero es mucho más que eso: es un espacio donde las familias encuentran apoyo y sus hijos e hijas pueden acceder a una educación de calidad", expresó Myrian Salinas.

Su metodología incorpora el juego, la curiosidad y la participación de las familias. Entre sus iniciativas se encuentran proyectos artísticos que nacen de las preguntas de los propios niños y niñas, además de un huerto financiado con los recursos obtenidos en una feria de las pulgas organizada con juguetes donados por las familias.

Ministra de Educación destacó el rol de los profesores

La ceremonia de premiación se realizó en el Teatro Municipal de Las Condes y contó con la participación de la ministra de Educación, María Paz Arzola, quien destacó la importancia del vínculo entre docentes y estudiantes, especialmente frente al avance de nuevas tecnologías.

"El reconocimiento y el respaldo a nuestros profesores cobran especial relevancia en tiempos de inteligencia artificial, que de alguna manera viene a cuestionar las formas en que hacemos las cosas. No hay un manual ni una tecnología capaz de suplir o reemplazar el vínculo entre un profesor y sus estudiantes", afirmó la secretaria de Estado.

La ganadora nacional recibirá un premio de $8 millones, mientras que los reconocidos en las categorías de Educación Integral y Educación Musical, Tania Isla y Julio Veas, respectivamente, recibirán $3,5 millones cada uno. Además, los ganadores de las tres categorías accederán a una beca para participar en el Innovation Summit 2027, organizado por el Global Leaders Institute.

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