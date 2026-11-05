Empresa estadounidense ofrece a la Armada de Chile comprar o arrendar helicópteros Black Hawk usados: Así son las aeronaves

05 nov. 2026 - 12:18 hrs.

¿Qué pasó?

La empresa estadounidense GLC Global Logistics LLC presentó a la Aviación Naval de la Armada de Chile una propuesta para la compra o el arriendo de helicópteros Black Hawk de segunda mano, que están destinados tanto a operaciones de defensa como a labores de apoyo.

La presentación se realizó junto a la Consultora Puelche, firma que actúa como asesora y representante de la compañía en Chile. Durante una reunión telemática que quedó registrada en el portal de la Ley del Lobby, expusieron los modelos disponibles, sus precios y las condiciones para acceder a ellos.

La comercialización de estos helicópteros se gestiona directamente mediante el Gobierno de Estados Unidos, a través del programa de Ventas Militares Extranjeras (FMS). Además, la compañía GLC pretende comenzar su proceso de inscripción en el Registro Especial de Proveedores de Defensa chileno.

¿Cómo son los Black Hawk?

Los UH-60 Black Hawk son helicópteros militares diseñados principalmente para transportar tropas y carga, realizar operaciones de asalto aéreo y apoyar misiones de evacuación médica y de emergencia.

UH 60 Black Hawk

El atractivo está precisamente en que no se trata de helicópteros nuevos. Son aeronaves que EEUU ha retirado de su inventario y que, después de ser reacondicionadas, pueden volver a ser utilizadas por otros operadores, pero a precios más económicos.

El programa estadounidense para vender helicópteros usados

Según consigna Infodefensa, la compañía GLC es operadora del programa Black Hawk Exchange and Sales Transaction (BEST), una iniciativa creada en 2014 por Estados Unidos para que su Ejército pueda comercializar aeronaves de este modelo que ya fueron retiradas del servicio. Se trata de unidades que tienen entre 15 y 20 años de antigüedad desde su fabricación.

El fin de dichas ventas es obtener recursos destinados a la adquisición de material más moderno. En julio de 2024, la institución informó que había transferido más de 600 unidades en condiciones de vuelo.

Entre las alternativas disponibles mediante BEST se encuentran los modelos UH-60A y UH-60L, y la oferta incluye además repuestos, mantenimiento y entrenamiento en simulador, elementos importantes para mantener operativa una flota de este tipo.