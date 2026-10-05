Así es el poderoso Black Hawk que podría llegar a Chile: EE.UU. ofrece helicópteros usados al Ejército

05 oct. 2026 - 14:48 hrs.

¿Qué pasó?

El Ejército de Chile recibió una nueva oferta para incorporar helicópteros Sikorsky UH-60 Black Hawk, una de las aeronaves militares más conocidas de Estados Unidos. Se trata de unidades usadas por el US Army que fueron retiradas de servicio y posteriormente reacondicionadas para volver a operar.

Fue el pasado 22 de septiembre cuando se realizó una presentación comercial en las instalaciones de la Brigada de Aviación del Ejército (BAVE), donde representantes de GLC Global Logistics LLC expusieron a Chile las aeronaves disponibles, además de servicios de mantenimiento, repuestos y capacitación mediante simulador.

¿Cómo son los Black Hawk que ofrecen a Chile?

Los UH-60 Black Hawk son helicópteros militares diseñados principalmente para transportar tropas y carga, realizar operaciones de asalto aéreo y apoyar misiones de evacuación médica y de emergencia.

En este caso, las aeronaves ofrecidas corresponden a unidades que pertenecieron al Ejército de Estados Unidos y que tienen aproximadamente entre 15 y 25 años desde su fabricación.

El atractivo está precisamente en que no se trata de helicópteros nuevos. Son aeronaves que EEUU ha retirado de su inventario y que, después de ser reacondicionadas, pueden volver a ser utilizadas por otros operadores, pero a precios más económicos.

La oferta incluye además repuestos, mantenimiento y entrenamiento en simulador, elementos importantes para mantener operativa una flota de este tipo.

Chile ya tiene experiencia con el Black Hawk

La eventual llegada de estas aeronaves al Ejército tendría además un antecedente clave. La Fuerza Aérea de Chile (FACh) ya opera helicópteros Black Hawk, incluyendo aeronaves que han participado en operaciones en la Antártica, ejercicios militares y misiones de apoyo a la comunidad.

De hecho, durante 2026, uno de los UH-60L de la institución alcanzó las 4.000 horas de vuelo, demostrando que este tipo de aeronave ya forma parte de las capacidades de ala rotatoria utilizadas por Chile.

Para el Ejército, una eventual incorporación permitiría contar con una plataforma destinada a tareas como transporte de tropas, asalto aéreo y evacuación médica, especialmente en operaciones que requieran trasladar personal y carga en terrenos complejos.

El programa que permite venderlos

La propuesta está vinculada al programa Black Hawk Exchange and Sales Transaction (BEST), mediante el cual el Ejército estadounidense comercializa aeronaves que ya no necesita para financiar, entre otras cosas, la incorporación de material más moderno.

Según información del US Army, hasta 2024 se habían subastado más de 600 aeronaves en condiciones de vuelo a agencias federales, compradores civiles y entidades extranjeras. Las unidades disponibles suelen corresponder a las variantes UH-60A y UH-60L, modelos que Estados Unidos ha ido reemplazando por versiones más modernas, como las variantes M y V.

A pesar de que estos helicópteros se le han ofrecido a Chile en otras ocasiones, ninguna de estas gestiones se ha traducido en un contrato de adquisición anunciado públicamente.

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