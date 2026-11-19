19 nov. 2026 - 10:15 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, se refirió a los cuestionamientos que enfrenta su gestión y a las tensiones internas en la cartera, tras sostener una reunión con el biministro Claudio Alvarado, instancia que calificó como "excelente".

Uno de los principales temas abordados fue el memorándum de entendimiento firmado con OpenAI, que ha generado cuestionamientos sobre sus alcances.

Lincolao explica los alcances del acuerdo con OpenAI

La secretaria de Estado aclaró que el documento busca explorar oportunidades de colaboración en inteligencia artificial y que no corresponde a una licitación ni a una compra de servicios.

"Nosotros firmamos un acuerdo de diplomático científico tecnológico con OpenAI, así como lo estamos haciendo tambien con otras entidades para armar una estrategia sólida para Chile sobre cómo modernizar todo lo que tenemos, porque la tecnologia está avanzando mucho", sostuvo.

Además, destacó que Chile sería el undécimo país en avanzar en este tipo de acuerdos y sostuvo que es importante que el país se incorpore al desarrollo tecnológico mundial. En esa línea, aseguró que el Presidente respalda esta apuesta y que cuenta con su apoyo.

Polémica por desvinculaciones y diferencias con subsecretaria

La ministra también abordó las recientes desvinculaciones en el Ministerio de Ciencias y las diferencias con la subsecretaria Carolina Rossi.

"Yo estaba en una Comisión de Servicio. La subsecretaria (Rossi) era la ministra y con la subsecretaria subrogante conversaron este tema el día anterior. Los despidos venían por un sumario que existía", afirmó.

En esa línea, detalló los motivos que habrían originado las desvinculaciones: "Una persona por hurto, otra persona tenía otro sumario por Ley Karin y otra persona por problemas de gestión, estas son personas a honorarios y otra persona que era jefe de división".