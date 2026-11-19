19 nov. 2026 - 09:41 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves será una jornada clave para el fútbol chileno. La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) realizará las elecciones para definir a su nuevo directorio y presidente, instancia en la que Jorge Uauy y Jorge Yunge competirán por suceder a Pablo Milad.

La votación está programada para las 11:00 horas en el hotel Mandarín Oriental, debido a que la sede de la ANFP, ubicada en Quilín, continúa clausurada por la Municipalidad de Peñalolén.

Jorge Yunge busca dar continuidad a la gestión de Milad

Uno de los candidatos es Jorge Yunge, actual secretario general de la ANFP, quien representa la continuidad de la administración de Pablo Milad.

Su lista está integrada por Sofía Galdames (Deportes Copiapó), Andrés Sánchez (Santiago Wanderers), José Luis Navarrete (ex Universidad de Chile), Iván Cisternas (San Luis de Quillota), Andrés Alvarado (Deportes Santa Cruz) y Freddy Palma (Curicó Unido).

La oposición

Al frente aparece Jorge Uauy, actual presidente de Palestino, quien se presenta como la alternativa de oposición a la actual administración.

Uno de sus principales respaldos es Juan Tagle, expresidente de Cruzados, quien integra su lista como candidato a vicepresidente.

La nómina también está conformada por Jorge Contador (Coquimbo Unido), Diego Livingstone (Deportes Concepción), Karina Mazú (Deportes Recoleta), Ignacio Melhech (Cobreloa) y Eduardo Ramírez (Deportes Iquique).

De esta manera, ambas listas buscarán conseguir los votos necesarios para quedarse con la conducción del fútbol profesional chileno.