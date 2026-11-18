18 nov. 2026 - 15:10 hrs.

La Selección Chilena comienza a mirar hacia su próximo desafío: encontrar al entrenador que lidere el proceso rumbo al Mundial de 2030. Tras más de un año con Nicolás Córdova como técnico interino, todavía no existe una definición sobre quién ocupará definitivamente la banca de La Roja.

En medio de este escenario, dos nombres vuelven a instalarse en la discusión: Jorge Sampaoli y Manuel Pellegrini. Ambos entrenadores tienen distintas posibilidades de llegar al combinado nacional, aunque por ahora no existe un acuerdo oficial.

La elección del próximo seleccionador también estará marcada por el escenario dirigencial de la ANFP, que este jueves 19 de noviembre realizará sus elecciones para definir al sucesor de Pablo Milad.

Desde Argentina revelan interés de Jorge Sampaoli

Uno de los nombres que volvió a aparecer en el radar de la Selección Chilena es el del argentino Jorge Sampaoli, quien condujo al equipo nacional a conquistar la Copa América 2015.

Desde el país trasandino, afirman que el entrenador habría manifestado a su entorno sus deseos de volver a dirigir a Chile. De acuerdo con estos antecedentes, el casildense estaría dispuesto incluso a dejar atrás el conflicto judicial que mantuvo con la ANFP, luego de presentar una demanda contra el organismo en 2019.

Sin embargo, hay un punto importante: hasta ahora no existirían contactos formales entre la dirigencia del fútbol chileno y el entrenador. El técnico argentino se encuentra sin club desde junio de 2026, cuando terminó su breve paso por Talleres de Córdoba.

Manuel Pellegrini sigue como opción para la banca de Chile

Otro nombre que continúa apareciendo entre las alternativas es el de Manuel Pellegrini. El actual entrenador del Real Betis es uno de los principales anhelos para encabezar el próximo proceso de La Roja y su eventual llegada ha sido abordada anteriormente por la propia dirigencia de la ANFP.

De hecho, en septiembre pasado, Pablo Milad reconoció que había mantenido conversaciones con el técnico chileno: "Sería para nosotros un honor tener a Manuel encabezando un proyecto en el desarrollo de nuestras selecciones", manifestó en aquella oportunidad.

Sin embargo, su situación contractual representa una de las principales dificultades, ya que el entrenador mantiene vínculo con el Real Betis hasta junio de 2027.

Incluso, el propio Nicolás Córdova manifestó públicamente que le gustaría que el Ingeniero asumiera la conducción de la Selección Chilena: "Esperemos que eso suceda, depende de un montón de cosas, pero me encantaría que viniera acá y coronar su tremenda carrera llevándonos a un Mundial", expresó el actual entrenador.

Nicolás Córdova analizó el empate ante Colombia y habló sobre su futuro

Mientras se define quién será el próximo entrenador, Nicolás Córdova terminó su calendario de 2026 al mando de La Roja con un empate sin goles frente a Colombia en el Estadio Monumental.

El encuentro correspondió al último amistoso de la Selección Chilena durante este año y dejó nuevamente interrogantes sobre el futuro del cuerpo técnico.

Tras el compromiso, Córdova realizó un análisis del rendimiento del equipo y reconoció que el desarrollo del partido cambió considerablemente durante el segundo tiempo: "Hasta el penal (a favor de Colombia) estábamos dominando completamente el partido, con una efectividad alta desde el control del juego, desde la cantidad de pases que nos estábamos dando", explicó.

Luego agregó: "El partido se dio vuelta en el segundo tiempo y pasó todo lo contrario. Ellos tuvieron el control, se nos perdió la pelota, estuvimos muy erráticos. Al final, el empate está equilibrado".

Consultado por el trabajo realizado durante su periodo al mando de la Selección, el entrenador también defendió el proceso de renovación y las oportunidades entregadas a futbolistas jóvenes: "Ha sido un año de muchas decisiones difíciles de tomar. Hacer un cambio generacional, después de lo exitoso que fue la generación anterior, no es fácil", sostuvo.

Además, reconoció que todavía no sabe si continuará en el cargo, considerando que su interinato está sujeto a las decisiones de la nueva dirigencia.

Pablo Milad defendió el trabajo de Nicolás Córdova

Después del empate ante Colombia, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, también abordó el futuro de la Selección y salió en defensa del trabajo realizado por Nicolás Córdova.

El dirigente destacó principalmente las oportunidades que el entrenador les ha entregado a futbolistas jóvenes, en medio del proceso de renovación que atraviesa el combinado nacional: "Le ha dado la oportunidad a los jóvenes que otro técnico no se la habría dado, eso te lo aseguro", afirmó.

En esa misma línea, agregó: "Cuando llega un técnico, lo que menos mira es el fútbol formativo y aquí han debutado varios niños. ¿Vieron la defensa de Chile ante Colombia? ¿Qué promedio de edad tenían? Eso no lo habría hecho otro técnico".

Pese a respaldar al entrenador, Milad también reconoció que La Roja mantiene una deuda en materia de resultados: "Por supuesto que queda una gran deuda. A mí, en lo personal, me tocó un proceso diferente: el término de una generación maravillosa, pero hay que trabajar ahora", expresó.

Finalmente, el dirigente pidió paciencia para los futbolistas que están comenzando su camino en la Selección y recalcó la importancia de continuar con el recambio.

Elecciones de la ANFP: Pablo Milad se prepara para dejar la presidencia

El futuro de la banca de La Roja también estará condicionado por el escenario dirigencial que atraviesa el fútbol chileno. Este jueves 19 de noviembre se realizarán las elecciones de la ANFP, instancia en la que se definirá quién sucederá a Pablo Milad en la presidencia del organismo.

Los candidatos que competirán por el cargo son Jorge Yunge, actual secretario general de la ANFP y cercano a la administración saliente, y Jorge Uauy, presidente de Palestino. El nuevo directorio asumirá en enero de 2027 y tendrá entre sus principales desafíos definir el rumbo del fútbol chileno, incluyendo la elección del próximo entrenador de la Selección adulta.

De esta manera, el ciclo de Pablo Milad al frente de la ANFP llegará a su fin después de las elecciones, aunque continuará encabezando la Federación de Fútbol de Chile hasta el 28 de febrero de 2027, de acuerdo con el calendario establecido en el proceso de separación de ambos organismos.

Así, el futuro de La Roja quedará en manos de una nueva etapa dirigencial, que deberá resolver quién será el encargado de liderar el proyecto deportivo y buscar el regreso de Chile a una Copa del Mundo.

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