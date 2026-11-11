"No tienen que tomarlo tan a pecho": Aníbal Mosa explica los polémicos festejos de Colo Colo contra la "U" y ofrece disculpas
- Por Vicente Guzmán
Después de varios días de la consagración de Colo Colo como campeón de la Liga de Primera, las celebraciones del plantel y sus dirigentes siguen generando repercusiones, especialmente por los cánticos dirigidos a Universidad de Chile.
En medio de la polémica, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, abordó lo ocurrido y ofreció disculpas a los hinchas azules y a otras personas que se hayan sentido ofendidas por los festejos del cuadro albo.
"Es parte del fútbol"
Al ser consultado sobre si consideraba que los cánticos contra el clásico rival eran parte del fútbol, Mosa respondió inicialmente que sí.Ir a la siguiente nota
"Es parte del fútbol, no tienen que tomarlo tan a pecho, no hay que ser tan grave en esta cuestión", señaló.
Sin embargo, el dirigente entregó una explicación sobre el ánimo que había detrás de las celebraciones y reconoció que el título representó un desahogo para el club, luego del mal año vivido en el Centenario.
"Nosotros teníamos un nudo en la garganta atravesado y teníamos el corazón partido desde el año 2025 (...) Era solamente festejar. Fue un desahogo, es un desahogo, hay que entender", afirmó.
Las disculpas de Mosa
El presidente de Blanco y Negro insistió en que la intención del equipo no había sido burlarse de su clásico rival, sino expresar la alegría contenida desde el año pasado.
En esa línea, Mosa ofreció disculpas a quienes pudieron sentirse afectados por los festejos: "Así que yo les pido también las disculpas a la gente de la Universidad de Chile o a otras personas que se hayan sentido ofendidas".
"Nosotros no nos burlamos de nadie, solamente que la alegría nos desbordó", concluyó.
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