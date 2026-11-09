Neme festejó en Mucho Gusto el nuevo título de Colo Colo: "Campeón hay uno solo"

09 nov. 2026 - 09:28 hrs.

¿Qué pasó?

José Antonio Neme no ocultó su felicidad por la estrella 35 de Colo Colo. El conductor de Mucho Gusto aprovechó el inicio del programa para festejar y mandar un saludo a los hinchas del cuadro “albo”.

Acompañado en la conducción por la periodista Marianne Schmidt, el comunicador dedicó el inicio del programa a festejar la consagración del conjunto de Macul, enviando mensajes a la fanaticada colocolina.

La celebración de Neme en pantalla

Sin esconder su fanatismo por la camiseta alba, el periodista celebró con efusividad en el estudio, lanzando encendidas frases para festejar el nuevo hito deportivo del club.

"¿Quién es Chile? Colo Colo. Campeón hay uno solo, se llama Colo Colo, el eterno campeón", cantó con alegría el animador a las cámaras.

Un fin de semana de alegrías para el conductor

En esa misma línea, el profesional felicitó a toda la hinchada del “popular”, destacando además la positiva jornada que vivió el país tras el cierre de la Teletón, que logró llegar a la meta.

"Felicidades a todos los blanco y negro de corazón. Un saludo a todos los colocolinos porque estamos contentos, porque Teletón llegó a la meta y porque Colo Colo es lo máximo", remató Neme en el arranque de Mucho Gusto.

La consagración del Cacique a falta de tres fechas

El festejo de Neme se dio en el contexto de la coronación del Cacique ocurrida la tarde del domingo en Chillán. Colo Colo derrotó por 2-1 a Ñublense en calidad de visitante en una definición agónica, gracias a un golazo de volea de Arturo Vidal a los 14 minutos y a un tanto salvador de Marcos Bolados en el minuto 90+2.

Con esta agónica victoria, el elenco de Macul aseguró el trofeo local a falta de tres fechas para el término del torneo, desatando la alegría de sus fanáticos.