Bono PAD para cirugía bariátrica por by pass gástrico: ¿Cuánto cuesta la operación y qué requisitos se deben cumplir?

09 nov. 2026 - 10:00 hrs.

Las personas afiliadas a Fonasa pueden acceder a una cirugía bariátrica por medio del Bono PAD, una modalidad que permite conocer de antemano el valor de las intervenciones médicas y que incluye distintos gastos asociados a la operación y su recuperación.

¿Cuánto cuesta la cirugía bariátrica con Bono Pad?

La cirugía bariátrica por bypass gástrico tiene un valor total durante este año 2026 de $4.993.380. Sin embargo, el monto que debe pagar directamente el paciente es de $2.496.690, mientras que la otra mitad es financiada por Fonasa.

Además, los beneficiarios pueden solicitar un préstamo de salud de Fonasa para financiar hasta el 85% del copago, equivalente a $2.122.190 en este caso. Este monto corresponde a un préstamo que debe ser devuelto y no a un descuento sobre el valor de la cirugía.

¿Qué incluye la cirugía bariátrica con Bono PAD?

El valor del Bono PAD contempla todos los gastos asociados a la cirugía, es decir, los días de hospitalización, el derecho a pabellón, los honorarios de todo el equipo profesional, los exámenes de laboratorio e imagenología, el instrumental de laparoscopia y los medicamentos e insumos específicos utilizados durante la intervención.

También considera la atención integral hasta 15 días después del alta, incluidos los controles postoperatorios y el tratamiento de las complicaciones más frecuentes contempladas en la prestación.

A esto se suma un protocolo de seguimiento durante el primer año, que incluye al menos cuatro consultas médicas, controles con nutricionista y kinesioterapia si se requiere.

¿Quiénes pueden acceder a la cirugía bariátrica con Bono PAD?

De acuerdo con los requisitos de Fonasa, pueden acceder a esta prestación beneficiarios de entre 18 y 65 años que cumplan determinados criterios relacionados con su Índice de Masa Corporal (IMC) y sus antecedentes de salud:

IMC sobre 40: Personas que pueden presentar o no enfermedades asociadas.

Personas que pueden presentar o no enfermedades asociadas. IMC entre 35 y 40: Deben tener morbilidades asociadas y cumplir con al menos un criterio mayor y uno menor, o tres criterios menores.

Deben tener morbilidades asociadas y cumplir con al menos un criterio mayor y uno menor, o tres criterios menores. IMC entre 30 y 35: Se contempla para personas con diabetes mellitus tipo 2 de difícil manejo, o que cumplan con dos criterios mayores y uno menor.

Entre los criterios mayores se encuentran la diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, apnea obstructiva del sueño (SAHOS), insuficiencia renal crónica y síndrome metabólico. También se consideran los trastornos musculoesqueléticos que requieran una pérdida de peso significativa para aliviar el dolor o permitir una cirugía protésica.

En tanto, entre los criterios menores figuran la resistencia a la insulina, prediabetes, dislipidemia, hígado graso, hiperuricemia, hipotiroidismo y reflujo gastroesofágico.

¿Qué documentos se necesitan para acceder al Bono PAD?

Antes de adquirir el bono, el paciente debe acreditar que está en condiciones de someterse a la intervención mediante distintas evaluaciones profesionales, que incluyen:

Certificado de evaluación nutricional o médica: Debe ser emitido por un nutricionista o médico especialista.

Debe ser emitido por un nutricionista o médico especialista. Certificado de evaluación psicológica

Certificado psiquiátrico: Se solicita cuando la persona presenta alguna enfermedad del área de salud mental, como depresión o bipolaridad, para acreditar que está en condiciones de enfrentar el proceso quirúrgico.

Existen, además, contraindicaciones absolutas para acceder a esta prestación. Entre ellas se encuentran la dependencia de drogas, el embarazo, la psicosis activa y la depresión severa no compensada.

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