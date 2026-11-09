Exchico Mekano terminó en la clínica tras marcarle un gol a Claudio Bravo en la Teletón

09 nov. 2026 - 10:17 hrs.

¿Qué pasó?

El exchico Mekano, Alejandro Arriagada, se convirtió en uno de los grandes protagonistas del bloque deportivo de la Teletón tras participar en el torneo de fútbol organizado para recaudar fondos para la cruzada, donde le hizo un gol a Claudio Bravo.

Sin embargo, el hito deportivo del músico y personaje televisivo fue literalmente "debut y despedida" en las canchas de El Uno —complejo propiedad del arquero ubicado en Buin—, ya que minutos después de celebrar su gol sufrió un fuerte tirón muscular que lo dejó fuera de competencia.

De la cancha de fútbol a la sala de urgencias

Producto de los dolores en medio del partido, el hoy empresario debió ir de urgencia a un centro asistencial, donde confirmó que había sufrido un desgarro muscular. Pese a la complicación médica, lejos de lamentarse, se tomó la situación con humor y registró su paso por la clínica a través de un video en redes sociales.

En el reel se aprecia a Arriagada siendo llevado en silla de ruedas por los pasillos del recinto, aprovechando la instancia para contarle a cada uno de los funcionarios de salud sobre su hazaña ante el histórico portero de la selección chilena.

La alegre confesión al personal médico

Durante el recorrido por el centro médico, el exchico Mekano no dudó en presumir su logro entre risas frente al personal de turno: "Ustedes no me van a creer, le hice un gol al capitán. ¿Supo usted o no? Le hice un gol al capitán... y mire dónde terminé, doctor: desgarrado", bromeó ante la sorpresa de las enfermeras y los médicos.

Incluso al recibir su diagnóstico, el artista mantuvo el tono festivo para justificar su lesión: "¿Usted sabe por qué me desgarré? Le hice un gol al capitán, a don Claudio Bravo. ¡Hazte esa! Así me da lo mismo quedar desgarrado", señaló mientras el personal reaccionaba entre risas.

La prueba del gol que causó risas

Para cerrar su divertida travesía hospitalaria, Arriagada le mostró el video de la jugada a los propios trabajadores de la clínica que dudaban de su hazaña en la cancha, concluyendo que el dolor físico valía totalmente la pena por marcar un gol al bicampeón de América.

"Valió la pena el desgarro", sentenció el exintegrante del grupo "Café con Leche", dejando en claro que el recuerdo de batir a Claudio Bravo pesó mucho más que la recuperación médica que deberá afrontar en los próximos días.