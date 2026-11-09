Camioneros se movilizan en varias ciudades de Chile por alza de combustibles: "No hay ninguna posibilidad de seguir subsistiendo"

09 nov. 2026 - 10:30 hrs.

¿Qué pasó?

Un grupo de transportistas y camioneros dio inicio a una movilización este lunes en la comuna de Los Ángeles, región del Biobío, ubicándose al norte de la capital provincial en las inmediaciones del Salto del Laja.

La protesta responde al persistente incremento en el valor de los combustibles, situación que mantiene al sector pasando por una crisis económica.

Los reclamos de camioneros

Según dirigentes gremiales como Freddy Martínez, presidente de la Confederación de Dueños de Camiones de la zona Centro-Sur, las actuales condiciones impiden seguir subsistiendo en la actividad, advirtiendo sobre una pérdida total de solvencia.

"No hay ninguna posibilidad de seguir subsistiendo", bajo las condiciones actuales, destacó Martínez, según reportó Radio Bío Bío.

Los manifestantes exigen al Gobierno la estabilización de los precios del combustible y la eliminación de la carga tributaria que afecta al rubro.

Las medidas extremas

Asimismo, los organizadores recalcaron que la crisis ha provocado la venta de unidades de trabajo y el despido de conductores, subrayando que detrás de cada camión existe una familia que depende de su sustento diario.

Pese a la medida de presión, las movilizaciones se han desarrollado a un costado de las rutas mediante el uso de bocinas, sin bloquear la circulación vehicular, sumándose a los reportes de protestas similares registradas en otras zonas del país como Osorno y Curicó.

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