Expertos proyectan nueva alza en los combustibles: Bencinas podrían superar su máximo histórico la próxima semana

05 nov. 2026 - 17:38 hrs.

¿Qué pasó?

Una nueva alerta se activa para los conductores de Chile. De acuerdo con estimaciones de la fintech de inversiones XTB, el próximo jueves 12 de noviembre se concretaría la sexta alza consecutiva en el precio de los combustibles en el país, lo que dejaría a las gasolinas a un paso de alcanzar o superar sus máximos históricos en algunas comunas del país.

Según datos del bróker global, la gasolina de 93 octanos registraría una subida de entre $36 y $41 por litro, mientras que la de 97 octanos tendría un alza entre $36 y $42. El impacto más alto se espera para el diésel, con un aumento estimado de entre $70 y $90 por litro.

Ante este posible ajuste, los combustibles acumularían desde fines de julio alzas considerables que varían entre los $219 y $225 por litro en las gasolinas, mientras que el diésel acumularía alzas de entre $471 y $491 por litro.

Bencinas a punto de batir récords en la Región Metropolitana

Según datos del portal Preciocombustible.cl, la bencina de 93 octanos hoy en día promedia $1.538, por su parte, la de 95 alcanza un promedio de $1.583, la de 97 $1.634, mientras que el diésel llega a los $1.554.

Con este escenario, de aplicarse los incrementos proyectados, las gasolinas quedarían a punto o derechamente superarían sus máximos registrados en el país: $1.546 para la de 93 octanos, $1.595 para la de 95 octanos y $1.645 para la de 97 octanos.

Las razones del alza y el panorama para el diésel

Respecto al comportamiento del mercado global, la analista de mercados de XTB, Emanoelle Santos, explicó que, aunque se proyectan subidas, el impacto en las gasolinas comienza a ser más acotado:

"Estimamos que la bencina de 93 octanos podría aumentar entre $36 y $41 por litro, y la de 97 octanos entre $36 y $42. En el diésel proyectamos un incremento mayor, de entre $70 y $90, porque su paridad continúa más elevada al seguir tensionado el mercado de destilados", señaló Santos.

Asimismo, la especialista sostuvo que: “El ajuste del 12 de noviembre podría marcar una transición hacia variaciones más moderadas si la corrección del crudo se mantiene", concluyó.

Para confirmar estas estimaciones y conocer las variaciones oficiales que tendrá el combustible en las estaciones de servicio, habrá que esperar la publicación del informe semanal de precios de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), el cual se dará a conocer el próximo miércoles 11 de noviembre.

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