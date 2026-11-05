Encuentran cuerpo en las compuertas del río Mapocho: Testigo alertó que mujer cayó al cauce y fue arrastrada por la corriente

05 nov. 2026 - 17:44 hrs.

¿Qué pasó?

Un cuerpo fue encontrado durante la tarde de este jueves en las compuertas del río Mapocho, en el sector de Manuel Rodríguez Norte, a la altura del acceso a Costanera Norte, en la Región Metropolitana.

El procedimiento comenzó cerca de las 16:05 horas, luego de que un recurrente alertara sobre una mujer que cayó al cauce y estaba siendo arrastrada por la corriente a la altura del Puente Loreto, en el sector de avenida Santa María.

Tras presenciar la situación, dieron aviso al personal de rescate. La corriente llevó el cuerpo hasta el sector de las compuertas, donde se constató que la persona se encontraba fallecida.

GOPE realizará labores de extracción

Personal policial que llegó al lugar localizó el cuerpo en las inmediaciones de la compuerta ubicada en Manuel Rodríguez Norte, a la altura del Puente Balmaceda.

Ante esta situación, se solicitó la concurrencia de personal especializado del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) para realizar las labores de extracción.

Por ahora, no se han entregado antecedentes sobre la identidad de la persona fallecida ni las circunstancias en que cayó al cauce. El procedimiento se mantiene a la espera de instrucciones del Ministerio Público.