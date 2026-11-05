Codelco actualiza en 42.100 toneladas la cifra de producción inflada entre 2024 y 2025: "Han afectado la confianza y reputación"

05 nov. 2026 - 12:00 hrs.

¿Qué pasó?

Codelco detectó que su producción de cobre fue inflada artificialmente en aproximadamente 42.100 toneladas entre 2024 y 2025, de acuerdo con los antecedentes preliminares presentados por el presidente del directorio de la estatal, Bernardo Fontaine, durante una junta extraordinaria de accionistas.

En concreto, Fontaine señaló que las cifras de 2024 fueron incrementadas en “24 mil toneladas de falsa producción”, mientras que en 2025 se habrían sumado otras 18.100 toneladas.

La cifra supera el primer cálculo de la auditoría interna de la compañía, que a comienzos de año identificó 26.875 toneladas adicionales entre las divisiones Chuquicamata y Ministro Hales.

Codelco busca recuperar bonos pagados por producción inflada

Durante la junta, el presidente del directorio confirmó que las cifras alteradas también tuvieron consecuencias en el cálculo de los bonos de un grupo de trabajadores.

Fontaine explicó que las falsas producciones “alteraron el cálculo de los bonos de la compañía para un subconjunto de sus empleados”. Aunque no precisó el monto involucrado, aseguró que está siendo “rigurosamente calculado” y que harán todo lo posible para recuperar “los bonos mal pagados”.

Además, indicó que la duplicación de producción provocó un incremento artificial de los inventarios en aproximadamente 17.000 toneladas. Esto equivale a un rango de entre US$120 millones y US$140 millones que la empresa debería castigar en sus estados de resultados, cifra que está siendo precisada por el auditor externo financiero de Codelco.

Respecto de las responsabilidades, Fontaine recordó que el pasado 29 de octubre fueron desvinculados ocho ejecutivos. Sin embargo, advirtió que “las auditorías consignan que también tendrían responsabilidad otras personas que ya no forman parte de Codelco”.

Buscan recuperar la confianza tras las irregularidades

En la junta extraordinaria también participaron el presidente ejecutivo de Codelco, Jorge Gómez; el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz; y el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas.

En la instancia, Fontaine reconoció que los episodios de sobreproducción “han afectado la confianza en Codelco y su reputación”. Por ello, sostuvo que “nuestro principal deber como directorio es proteger y fortalecer la empresa, recuperando confianzas”.

Para avanzar en ese objetivo, planteó la necesidad de “ordenar la casa” y construir una cultura interna “donde ninguna presión por cumplir una meta o mejorar un cierre anual pueda estar por encima de la seguridad, de la ética y las normas de la compañía”.

Por su parte, Gómez repasó las medidas correctivas impulsadas por la administración, entre ellas auditorías internas y externas a cargo de KPMG y EY, el refuerzo de los controles sobre el procesamiento de mineral entre divisiones y el fortalecimiento de los estándares para verificar el cobre ingresado, procesado y registrado en los inventarios. También mencionó la aplicación de sanciones disciplinarias al personal involucrado.