"Había mucha nieve": Hijo de trabajador fallecido por alud en la mina El Teniente

12 oct. 2026 - 09:19 hrs.

¿Qué pasó?

La noche del domingo, Codelco confirmó el fallecimiento de los dos trabajadores contratistas que fueron arrastrados por el alud que afectó al sector de la mina a rajo abierto de la División El Teniente, en la región de O'Higgins.

La muerte de uno de ellos había sido confirmada previamente a Meganoticias y por sus familiares. Sin embargo, posteriormente, la cuprífera estatal informó oficialmente el deceso de ambos trabajadores.

En medio de la tragedia, el hijo de uno de los trabajadores fallecidos relató que había conversado con su padre poco antes del accidente y que incluso recibió fotografías de las condiciones climáticas en el sector.

“Había mucha nieve; sí, incluso yo hablé con mi papá y me mandó fotos”, contó el joven.

Según relató, la nieve habría alcanzado una altura de entre dos y cuatro metros. “Yo hablé con él media hora antes que falleciera”, expresó.

En tanto, continúan las diligencias en la mina El Teniente para esclarecer las circunstancias en que se produjo el deslizamiento que terminó con la vida de los dos trabajadores contratistas. Las investigaciones buscan establecer cómo se desarrolló la emergencia y qué factores provocaron el alud, en medio de las condiciones climáticas que afectaban al sector de la mina a rajo abierto.