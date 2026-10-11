"Él me había comentado que estaba peligroso el camino": Familia de trabajador confirma fallecimiento en la mina El Teniente

11 oct. 2026 - 18:11 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este domingo, Meganoticias conversó con la familia del trabajador fallecido tras un alud en la División El Teniente de Codelco, quienes confirmaron la muerte de su familiar y acusaron poca información por parte de la empresa estatal.

"Él me había comentado que estaba peligroso el camino"

"Yo supe por el hijo de mi marido, que está trabajando arriba, que había habido un accidente y que mi marido estaba involucrado, que había habido una avalancha y que estaba mi marido ahí", explicó la esposa del trabajador fallecido.

"Ahora supe, hace rato ya, que está fallecido", confirmó visiblemente emocionada la mujer, llamada Ana María.

Tras esto, intervino su hija, quien señaló que no se enteraron por la empresa, sino que "por mi hermano mayor. Él nos llamó y él estaba ayudando en el rescate y nos dijo que lo habían encontrado y estaba muerto".

"A mí hace media hora me llamó la empresa para avisarme recién que teníamos que tener fe, que había habido un accidente y que teníamos que esperar que nos avisaran durante el transcurso del día. Yo les dije que hace una hora sabía por mi hermano mayor que lo habían encontrado ya fallecido", agregó la joven.

"Nadie se acerca a decir nada"

La señora Ana María explicó posteriormente que su marido "estaba arreglando los caminos, pero él me había comentado sí que había mucha nieve y que estaba peligroso el camino".

Finalmente, la mujer cuestionó que "nadie se acerca a decir nada", señalando que "es cruel eso, es cruel porque es mi marido y es un trabajador".

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