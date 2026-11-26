26 nov. 2026 - 12:28 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves se está llevando a cabo el último adiós a la actriz nacional Delfina Guzmán, quien falleció el pasado martes a sus 98 años, estremeciendo al mundo de la cultura y a toda la ciudadanía que fue partícipe de su larga carrera artística.

La última despedida a Delfina Guzmán

Desde aquella jornada se declararon dos días de duelo oficial y los restos de la intérprete de icónicos personajes como Olga Primera Montini estuvieron siendo velados en el Teatro Nacional, a un costado del Palacio de La Moneda.

Hasta ese lugar llegó esta mañana un carroza fúnebre acristalada y tirada por caballos, la cual fue la encargada de llevarla hasta la Catedral Metropolitana de Santiago, en la Plaza de Armas, para su

Tras salir del Teatro Nacional, la carroza avanzó hacia el norte por calle Morandé y, al llegar a la esquina de calle Moneda, el féretro de Guzmán fue despedido entre aplausos por el Presidente de la República, José Antonio Kast, y la primera dama, María Pía Adriasola.

El hijo de la actriz, el exministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre, saludó personalmente al mandatario y su señora, mientras que uno de los nietos de Delfina tomó una corona de flores desde la carroza y la posó en la estatua del exPresidente Salvador Allende en la Plaza de la Constitución.

"Nos dejó un buen legado para las mujeres"

Al llegar a la Plaza de Armas, varios transeúntes recibieron entre aplausos a la carroza fúnebre de la actriz, con muchos recordando a través de las pantallas de Mega el legado artístico y de vida de Delfina Guzmán.

"Ella fue única, era espontánea para decir sus cosas, no tenía pelos en la lengua (...) Nos dejó un buen legado para las mujeres", sostuvo una mujer que se acercó hasta las puertas de la Catedral.

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