"Uno no quiere creer que está a punto de morir": Renata Bravo entrega nuevos detalles de cómo salvó a Fran García-Huidobro
- Por Nicolás Díaz
Este jueves se dio a conocer que la actriz Renata Bravo se convirtió en una heroína al salvar con la maniobra de Heimlich a su compañera de trabajo Fran García-Huidobro, quien se asfixió mientras comía una milanesa con papas fritas en el restaurante Don Peyo de Ñuñoa.
Bravo relató la angustiosa situación esta mañana en Mucho Gusto, en donde reveló que "todavía estoy en shock".
"Atiné con sangre fría"
Durante el almuerzo, Renata se sentó entre Antonella Ríos y Fran, y mientras escuchaba una historia que contaba la primera, se percataron del silencio de la conductora de Prime Plano: "A nosotros nos alarmó que ella estuviera tan callada".Ir a la siguiente nota
A raíz de esto se dio vuelta y vio que efectivamente la "Dama de hierro de la farándula" estaba ahogándose y luchando por su vida. Inmediatamente, Renata le consultó si necesitaba ayuda y, tras una respuesta afirmativa, sin pensarlo la dio vuelta y le practicó la maniobra de Heimlich.
"Yo después pensé que ella estaba ahogándose hace mucho rato y no me había pegado, no me había pedido auxilio", contó en el matinal de Mega.
Respecto a la actitud de Fran de no pedir ayuda desde el principio, la actriz señaló que "es un poco de vergüenza y un poco de no creer que te está pasando algo tan grave (...) Uno no quiere creer que está a punto de morir, no quiere asumir esa realidad".
"Fue súper intutivo y que cualquiera podría haberlo hecho. Lo que pasa es que yo estaba al lado de ella y atiné con sangre fría, pero yo creo que cualquiera de nosotros debiera estar en condiciones de ayudar a una persona que se está ahogando", agregó sobre su propia actitud y rápida reacción.
Renata recordó también que vio a Fran "con sus ojitos llenos de lágrimas y ahogada, no hablaba ni tocía, o sea, no hacía nada" y que luego de que respiró nuevamente "ahí respiramos todos, volvimos a la vida, ella se puso a llorar, nosotros la tratamos de contener y tratamos de seguir con la vida, obviamente conversando de lo que había pasado".
Cuando ya había pasado mucho rato de la situación, Fran siguió con vómitos espontáneos, por lo que la abogada Macarena Venegas la llevó a una clínica en donde le dieron una bebida gaseosa que la ayudó a recuperarse.
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