26 nov. 2026 - 03:20 hrs.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, conmemorado este miércoles 25 de noviembre, Yamila Reyna compartió un mensaje dirigido a las mujeres, en el que abordó el amor, el respeto propio y la importancia de no perder la dignidad en una relación.

A través de Instagram, la comediante publicó una fotografía suya junto a una reflexión que cobra especial relevancia tras el complejo proceso personal y judicial que enfrentó luego de su quiebre con Américo.

“Solo me gustaría decirles, que no se arrepientan de amar, pero que ese amor jamás sea más grande que tu dignidad, tu valentía y tu respeto hacia ti misma”, escribió.

El mensaje de Yamila Reyna a otras mujeres

En la misma publicación, Reyna también habló sobre el perdón y llamó a no juzgar a quienes atraviesan situaciones de violencia.

“Y antes de juzgar, hazte una pregunta: ‘¿Qué harías si le pasara a una mujer de tu familia?'”, expresó. Además, cerró su mensaje con un deseo: “Hoy brindo porque cada día seamos menos en este día”.

La actriz también compartió un segundo escrito sobre los aprendizajes que dejan los momentos difíciles y la importancia de aceptar aquello que no se puede cambiar.

“Aprendí que a veces toca soltar, dejar de buscar respuestas y entender que no todo lo que perdemos es un fracaso, ni todo lo que no sucede es una oportunidad perdida”, decía parte de la reflexión.