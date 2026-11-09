"No necesito de ella para figurar": Daniela Aránguiz se lanzó contra Yamila Reyna y recordó presunta infidelidad de la actriz

09 nov. 2026 - 13:26 hrs.

Tras el fin de la relación entre Daniela Aránguiz y José Manuel "Cuco" Cerda, la panelista de televisión volvió al centro de la polémica por sus declaraciones en el programa Noche de suerte de TV+.

En el programa, Aránguiz habló sobre la situación judicial del cantante Américo y Yamila Reyna y dijo que "cuando hay agresiones de un hombre, siempre hay agresiones de parte de una mujer", lo que generó una inmediata respuesta de la actriz.

"Mujeres que, teniendo una cámara al frente, son capaces de dar informaciones tan brutas como esta", escribió Yamila en su historia de Instagram.

¿Qué dijo Daniela Aránguiz a Yamila Reyna?

Por supuesto, Daniela no se quedó callada y le respondió, también en su cuenta de Instagram. "Quiero dejar algo muy claro: jamás he justificado ni voy a justificar que un hombre golpee a una mujer. Ninguna mujer merece vivir una situación de violencia y las decisiones de la justicia se respetan", escribió.

Pero esto no fue todo, ya que la mujer de 40 años aprovechó para criticarla y acusarla de "buscar pantalla". "Que esta señorita salga diciendo que yo hablo de ella para tener un minuto de fama, francamente me parece el colmo. Yo estaba sentada en un panel de televisión cumpliendo mi trabajo. No necesito de ella para figurar. Nunca la he necesitado".

Además, la acusó de utilizar sus dichos de un programa antiguo para "tener titulares". "¿Quién está buscando pantalla a costa de quién? Porque parece que ahora está de moda sacar el comodín Daniela Aránguiz: Prensa segura. Me nombran y tienen titulares asegurados".

Finalmente, Daniela recordó un episodio entre ambas. Según su relato, Yamila le quitó el teléfono para ver si su pareja de entonces, Diego "Mono" Sánchez, le escribía. También la acusó de involucrarse con el novio de una amiga.

"¿Dónde estaba toda esa sororidad cuando, según lo que yo conozco, te involucraste con el pololo o expololo de una amiga? ¿Ahí se te olvidó la empatía? Porque es muy fácil predicar el respeto hacia las mujeres cuando se trata de una misma, pero bastante más difícil practicarlo cuando se trata de las demás. Y hablando de respeto, parece que también tiene memoria selectiva. Porque yo no me he olvidado de lo que pasó en el cumpleaños de la Flaviana, cuando me arrebató el teléfono de las manos de una manera muy brusca porque quería comprobar si su entonces pareja, 'Mono' Sánchez, me estaba escribiendo", sentenció.

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