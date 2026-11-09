Bendicen y presentan el avión que trasladará al papa León XIV en su visita a Perú

09 nov. 2026 - 13:50 hrs.

¿Qué pasó?

Autoridades peruanas junto con Latam presentaron el Airbus A320 que movilizará al papa León XIV en su regreso a Perú.

Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa serán los destinos que su santidad visitará desde el 11 al 16 de noviembre y que se espera movilice a más de 700 mil peruanos para contemplar el que han llamado su “regreso a casa”.

La aerolínea no solo preparó un diseño especial para el avión, sino que además un menú que busca reflejar los mejores años del papa en el país vecino.

Imagen del avión / Mega

Los detalles del avión

En específico, la aeronave posee capacidad para 180 pasajeros. Lleva en el fuselaje el escudo papal y el logotipo oficial de la visita con la imagen del sumo pontífice y los santos peruanos.

"En el interior de la cabina, se han colocado cabezales con el escudo papal. Además, de almohadas, frazadas y neceser con productos esenciales para el viaje", detallaron.

Por otra parte, el menú estará conformado or ingredientes de las regiones que visitará el sumo pontífice y fue diseñado en colaboración con destacados chefs peruanos.

Así es el cronograma de vuelo:

El primer vuelo partirá de Lima con destino a Chiclayo el viernes 13 de noviembre.

El domingo 15, la aeronave unirá norte, sierra y selva trasladando al Santo Padre desde Chiclayo a Cusco, Pucallpa y Lima.

El lunes 16 un Boeing 787-9 Dreamliner operará el vuelo de regreso a Roma.

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