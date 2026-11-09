Bendicen y presentan el avión que trasladará al papa León XIV en su visita a Perú
- Por Daniela Valdés | Diego Alonzo
¿Qué pasó?
Autoridades peruanas junto con Latam presentaron el Airbus A320 que movilizará al papa León XIV en su regreso a Perú.
Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa serán los destinos que su santidad visitará desde el 11 al 16 de noviembre y que se espera movilice a más de 700 mil peruanos para contemplar el que han llamado su “regreso a casa”.
La aerolínea no solo preparó un diseño especial para el avión, sino que además un menú que busca reflejar los mejores años del papa en el país vecino.Ir a la siguiente nota
Los detalles del avión
En específico, la aeronave posee capacidad para 180 pasajeros. Lleva en el fuselaje el escudo papal y el logotipo oficial de la visita con la imagen del sumo pontífice y los santos peruanos.
"En el interior de la cabina, se han colocado cabezales con el escudo papal. Además, de almohadas, frazadas y neceser con productos esenciales para el viaje", detallaron.
Por otra parte, el menú estará conformado or ingredientes de las regiones que visitará el sumo pontífice y fue diseñado en colaboración con destacados chefs peruanos.
Así es el cronograma de vuelo:
- El primer vuelo partirá de Lima con destino a Chiclayo el viernes 13 de noviembre.
- El domingo 15, la aeronave unirá norte, sierra y selva trasladando al Santo Padre desde Chiclayo a Cusco, Pucallpa y Lima.
- El lunes 16 un Boeing 787-9 Dreamliner operará el vuelo de regreso a Roma.
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