Indemnización a todo evento: Esto dijo el ministro Rau sobre la medida que prepara el Gobierno

09 nov. 2026 - 14:16 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno volvió a plantear la posibilidad de implementar un nuevo sistema de indemnización a todo evento, que permitiría a los trabajadores recibir una compensación al término de su contrato, incluso si deciden renunciar voluntariamente.

La medida esta vez fue abordada por el ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, quien hace unos días confirmó que el Ejecutivo continúa estudiando su viabilidad y calculando los costos que tendría su implementación.

¿Qué dijo el ministro por la indemnización a todo evento?

Durante su participación en un seminario organizado por Clapes UC, Rau dio detalles del proyecto de ley misceláneo que el Gobierno busca ingresar al Congreso en las próximas semanas y que contempla 11 medidas laborales, consignó Diario Financiero.

Una de ellas sería la indemnización a todo evento, aunque el secretario de Estado advirtió: "Estamos evaluando su factibilidad, calculando obviamente todos los números". También, anticipó que espera entregar novedades sobre esta materia durante los próximos meses.

¿Cómo funcionaría la indemnización a todo evento?

Actualmente, la indemnización por años de servicio se paga cuando un trabajador es despedido por necesidades de la empresa o por desahucio del empleador, siempre que su contrato haya estado vigente durante al menos un año. El pago corresponde a un mes por cada año trabajado y el tope es de máximo 11 años.

En cambio, la propuesta que analiza el Ministerio del Trabajo busca ampliar el acceso a esta compensación. En lugar de depender de una causal específica de despido, el trabajador podría retirar el dinero acumulado al finalizar su contrato, incluso si presenta su renuncia.

Para financiar el mecanismo, una de las fórmulas planteadas contempla una cotización adicional a cargo del empleador cercana al 1,8% de la remuneración mensual. Esos recursos se acumularían en una cuenta vinculada al Seguro de Cesantía del trabajador y generarían rentabilidad durante el tiempo que dure la relación laboral.

Al término de la relación laboral, el trabajador podría retirar los fondos acumulados, incluso si renunció a su empleo.

Uno de los argumentos planteados por Rau para impulsar esta propuesta es que no todos los trabajadores alcanzan a recibir indemnización. En una entrevista anterior, el ministro sostuvo que poco más del 20% de las relaciones laborales terminan por necesidades de la empresa, por lo que solo una parte de los trabajadores puede recibir la indemnización bajo las reglas actuales.

¿A quiénes se aplicaría el nuevo sistema?

Otro de los puntos que ha adelantado Rau es que la modificación no tendría carácter retroactivo. La idea que se ha planteado es que el nuevo mecanismo rija para los contratos que se firmen después de la eventual entrada en vigencia de la ley.

De esta forma, quienes actualmente tienen varios años de antigüedad en sus trabajos no pasarían automáticamente al nuevo sistema ni perderían los derechos que han acumulado bajo las reglas vigentes.

El diseño definitivo todavía debe resolverse, al igual que la forma en que se administrarán los fondos y el porcentaje final de cotización. Para implementar el cambio, el Ejecutivo deberá presentar un proyecto de ley y conseguir su aprobación en el Congreso.

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