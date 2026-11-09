Revista Time destaca a exministro Muñoz entre los 100 líderes climáticos más influyentes del mundo

09 nov. 2026 - 14:58 hrs.

¿Qué pasó?

La revista TIME seleccionó al exministro de Transportes y Telecomunicaciones Juan Carlos Muñoz para integrar su lista TIME100 Climate 2026, que reúne a 100 líderes influyentes en la acción climática a nivel mundial.

El académico de la Universidad Católica (UC) fue destacado por su trayectoria en investigación, formación de profesionales y servicio público, especialmente por su contribución al desarrollo del transporte público y la movilidad sustentable en Chile.

¿Por qué fue incluido el exministro Muñoz?

Muñoz encabezó el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric. En ese período se impulsó la expansión de los buses eléctricos de Red Movilidad en Santiago.

De acuerdo con el Informe de Electromovilidad 2025 del Directorio de Transporte Público Metropolitano, a diciembre de ese año la capital contaba con 3.849 buses eléctricos en operación, equivalentes al 58% de la flota. Cerca de un 35% de esas unidades se incorporó durante 2025.

De hecho, Santiago se posicionó como la ciudad con más buses eléctricos fuera de China, un avance que ha convertido al sistema de transporte público capitalino en un referente internacional en electromovilidad.

Su trayectoria académica y profesional

Antes y después de su paso por el Gobierno, Muñoz ha desarrollado una extensa carrera en la Universidad Católica, donde es profesor titular del Departamento de Ingeniería de Transporte y Logística.

Durante su trayectoria en esa casa de estudios lideró el Centro de Excelencia Internacional BRT, el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (Cedeus) y el Instituto para el Desarrollo Sostenible. También ha impartido cursos de sostenibilidad, teoría de colas, optimización y transporte público.

Su experiencia incluye, además, la participación en iniciativas vinculadas a Metro de Valparaíso, Metro de Santiago y el sistema integrado de transporte público de la capital. También se desempeñó como director de Metro de Santiago.

En el ámbito académico, obtuvo en 2002 un doctorado en Ingeniería Civil y Ambiental y un magíster en Ingeniería Industrial e Investigación Operativa en la Universidad de California, Berkeley. En 2024 fue incorporado a la Academy of Distinguished Alumni del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de esa institución.

Muñoz es coautor de más de 100 artículos publicados en revistas de investigación. Además, durante 2026 recibió el Premio Sello Ingeniería UC, que reconoció su trayectoria de servicio público y su aporte al transporte y la movilidad sustentable en Chile.

Todo sobre Transporte