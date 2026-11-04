Marca de bicicletas creada por chileno en Alemania llega al país tras ganar un German Design Award

04 nov. 2026 - 21:00 hrs.

En 2023, Daniel Klischies, chileno radicado en Alemania, cofundó Super Bicycles junto a tres socios alemanes.

La marca de bicicletas cargo ya suma tres premios internacionales y ahora llega a Chile con su producto insignia, la Super Mighty.

Su arribo coincide con el auge de la bicicleta en nuestro país; según la Encuesta de Movilidad de CEDEUS 2024, los viajes en este medio pasaron de 4% a 7,8% entre 2012 y 2024, casi duplicándose en poco más de una década.

Un emprendimiento chileno en Alemania

Aunque el plan inicial de Daniel era quedarse solo un año en Europa, las oportunidades del sistema alemán lo llevaron a afianzarse en la industria. "La idea de crear nuestra propia marca de bicicletas surgió después de haber trabajado durante cinco años diseñando y produciendo bicicletas para otra empresa", explica Klischies.

Que la marca haya iniciado en Berlín no es una casualidad, ya que la ley de movilidad alemana le da prioridad a la bicicleta, al transporte público e incluso a la caminata por sobre el automóvil.

Actualmente, uno de los elementos diferenciadores de la marca, es que apuestan por una plataforma open source (código abierto), es decir, que comparte sus planos, dibujos técnicos y archivos de impresión 3D para que cada usuario pueda personalizar la bicicleta según sus necesidades.

Una bicicleta reconocida internacionalmente llega a Chile

Desde 2024, la marca ha ganado tres reconocimientos: La Super Mini recibió el Eurobike Award en 2025, por ser una de las cargo más compactas pero capaz de ofrecer gran capacidad de carga. Este año, el modelo Super Mighty Jr. fue galardonado con el German Design Award en la categoría oro, que reconoce proyectos que impulsan la innovación y abren nuevas perspectivas a través del diseño y la responsabilidad.

En tanto, su modelo familiar, Super Mighty, fue elegido como la International Cargo Bike of the Year 2024, en una de las ferias de logística más importantes de Europa, por ser una solución de movilidad asequible y sencilla.

Las primeras Super Mighty (modelo familiar, pensado para llevar hasta dos niños) ya llegaron al país y han tenido buena acogida en Santiago, Concepción y Puerto Varas. Las bicicletas están disponibles para ser probadas en las tiendas Rueda al Sur (Puerto Varas) y en la escuela ELAB (Santiago), y para compras online en Eleven Bikes.

La bicicleta como medio de transporte

Santiago tiene una cultura de bicicleta cada vez más consolidada y es líder regional en infraestructura ciclista, con la mayor red de kilómetros construidos, según el informe del Monitor Ciclociudades del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP) 2025.

La Región Metropolitana cuenta con 779 kilómetros de ciclovías en operación, y existen más de 1.000 km. adicionales proyectados en el Plan Maestro de Ciclovías para 2035, con el objetivo de conectar 34 comunas de la región.

Además, según se indica desde SuperBicycles, mientras mantener un automóvil económico en Chile bordea los $3,8 millones de pesos al año entre combustible, permisos, seguros y mantención, una bicicleta de carga eléctrica representa un costo operativo anual equivalente a cerca del 10% de ese valor, permitiendo un ahorro

masivo para familias y emprendedores.