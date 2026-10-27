Transporte público: Estos son los grupos que pueden acceder a tarifas rebajadas en Chile

27 oct. 2026 - 10:00 hrs.

Trasladarse en el transporte público puede representar un gasto importante para el presupuesto mensual. Sin embargo, en Chile existen beneficios que permiten a determinados grupos de la población pagar menos por sus viajes, entre ellos las personas mayores y los estudiantes.

Estos descuentos buscan facilitar el acceso al transporte y están sujetos a requisitos específicos. En el caso de los adultos mayores, existen tarjetas que permiten acceder a tarifas preferenciales, mientras que los estudiantes pueden utilizar la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE).

Revisa quiénes pueden acceder a estos beneficios, cuánto cuesta el pasaje y qué debes hacer para utilizar las tarifas rebajadas.

¿Qué grupos pueden acceder a una rebaja en el transporte público?

Los principales grupos que cuentan con tarifas preferenciales son:

Adultos mayores: Las personas de 65 años o más pueden acceder a una rebaja en el transporte público mediante la Tarjeta bip! Adulto Mayor Intermodal.

Las personas de 65 años o más pueden acceder a una rebaja en el transporte público mediante la Tarjeta bip! Adulto Mayor Intermodal. Estudiantes: Quienes cuentan con la Tarjeta Nacional Estudiantil pueden acceder a tarifas preferenciales, de acuerdo con el nivel educativo y el sistema de transporte que utilicen.

Las condiciones y los valores pueden variar dependiendo del medio de transporte y de la región del país.

Adultos mayores: ¿Cuánto pagan por el pasaje?

Las personas de 65 años o más pueden acceder a la Tarjeta bip! Adulto Mayor Intermodal, que permite pagar una tarifa de $390 en los buses de Red Movilidad, el Metro de Santiago y el servicio de tren Alameda-Nos.

Esta tarifa se mantiene durante todo el día, independientemente del horario en que se realice el viaje. Además, permite utilizar la integración tarifaria del sistema, con hasta dos transbordos dentro de 120 minutos, según las condiciones establecidas.

Para acceder a este beneficio en Santiago, es necesario contar con la tarjeta, que es personal e intransferible.

¿Cómo obtener la Tarjeta bip! Adulto Mayor?

Las personas que cumplan con el requisito de edad pueden solicitar o comprar la tarjeta a través de los canales habilitados.

El trámite se puede realizar mediante el sitio web de la tarjeta bip!, en oficinas de atención habilitadas o a través de ChileAtiende (pincha aquí), según la modalidad disponible. La tarjeta tiene un costo de $1.550 cuando se compra.

En otras regiones del país también existen rebajas para las personas mayores en distintos servicios de transporte público, aunque las condiciones de uso pueden ser diferentes.

Estudiantes: ¿cuánto cuesta el pasaje con la TNE?

Los estudiantes de enseñanza básica, media y superior pueden acceder a beneficios tarifarios mediante la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE).

En el sistema de transporte público de Santiago, la tarifa estudiantil para alumnos de enseñanza media y superior es de $260. Este valor permite realizar viajes durante las 24 horas del día y los siete días de la semana, durante todo el año.

La TNE es personal e intransferible y debe utilizarse de acuerdo con las condiciones correspondientes al nivel educativo del estudiante.

¿Quiénes pueden obtener la Tarjeta Nacional Estudiantil?

Pueden acceder a la TNE los estudiantes que cumplan con los requisitos establecidos para cada nivel educativo, entre ellos:

Alumnos de enseñanza básica y media que cumplan las condiciones del sistema.

que cumplan las condiciones del sistema. Estudiantes de carreras de pregrado reconocidas por el Ministerio de Educación.

Estudiantes de programas de posgrado que cumplan con los requisitos socioeconómicos exigidos.

El procedimiento para obtener o renovar la tarjeta depende del nivel educativo y de las condiciones establecidas por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb).

Para conocer los requisitos y realizar el trámite, los estudiantes pueden consultar los canales oficiales de la TNE. (pincha aquí).

¿Las tarifas rebajadas son iguales en todo Chile?

No necesariamente. Aunque existen beneficios de alcance nacional para determinados grupos, los valores y las condiciones de uso dependen del sistema de transporte.

Por eso, antes de viajar, se recomienda revisar la información oficial del servicio que se utilizará y verificar qué tarjeta o documento se necesita para acceder al descuento.