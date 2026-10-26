La gigantesca máquina excavadora que avanza bajo tierra para construir un nuevo túnel en Nueva York

26 oct. 2026 - 16:41 hrs.

Una gigantesca tuneladora de 1.680 toneladas comenzó sus trabajos de excavación el pasado 8 de octubre en North Bergen, Nueva Jersey, como parte de una de las etapas iniciales del Hudson Tunnel Project, una ambiciosa iniciativa de infraestructura ferroviaria que contempla una inversión cercana a los US$16 mil millones.

La máquina, de aproximadamente 150 metros de longitud y con una cabeza de corte de 8,7 metros de diámetro, está diseñada para atravesar la roca de los acantilados de Palisades y construir las paredes del nuevo túnel ferroviario.

El proyecto busca modernizar la conexión bajo el río Hudson entre Nueva Jersey y Manhattan, en Nueva York, y reducir la dependencia de una infraestructura centenaria que actualmente concentra una parte importante del transporte ferroviario de pasajeros de la zona.

Así funciona la tuneladora gigante que puede excavar nueve metros diarios

La máquina utiliza una enorme cabeza de corte equipada con discos metálicos que ejercen presión sobre la roca hasta fracturarla. Los fragmentos son transportados hacia el exterior mediante cintas, mientras la tuneladora avanza por el terreno.

Al mismo tiempo, un sistema ubicado detrás de la cabeza excavadora instala segmentos prefabricados de hormigón que forman el revestimiento permanente del túnel.

De acuerdo con las características técnicas del proyecto, la maquinaria está diseñada para avanzar aproximadamente nueve metros por día, considerando las pausas programadas para mantenimiento y otras operaciones necesarias durante la excavación.

La tuneladora fue fabricada en Alemania y ensamblada en Estados Unidos para enfrentar las condiciones geológicas de esta etapa de la obra.

Dos túneles conectarán Nueva Jersey con Manhattan

La primera fase contempla la construcción de dos galerías ferroviarias paralelas, de aproximadamente 1,6 kilómetros cada una, que atravesarán la formación rocosa de Palisades.

Ambos túneles contarán con seis pasajes transversales y serán excavados mediante dos tuneladoras. Las máquinas avanzarán desde North Bergen hasta un pozo de acceso situado cerca del límite entre Weehawken y Hoboken.

Una vez completada esta sección, los equipos serán retirados y se continuará con la excavación de los tramos que pasan por debajo del río Hudson, donde se empleará maquinaria adaptada a las características del terreno. El objetivo final es establecer una nueva conexión ferroviaria hasta Manhattan, aumentando la capacidad de circulación y mejorando la continuidad de los servicios.

¿Por qué Nueva York necesita construir un nuevo túnel ferroviario?

La iniciativa responde al deterioro de la infraestructura existente. El túnel North River, que comenzó a funcionar en 1910, es utilizado por los servicios de Amtrak y NJ Transit y constituye una conexión clave entre Nueva Jersey y Nueva York.

Según los antecedentes del proyecto, por esta infraestructura circulan más de 450 trenes al día y transitan alrededor de 200 mil pasajeros diariamente. Uno de los episodios que agravó su estado ocurrió durante el huracán Sandy, en 2012, cuando el agua salada inundó sectores del túnel y provocó daños que aumentaron las necesidades de reparación y mantenimiento.

Debido a su antigüedad y a la importancia de esta conexión para el transporte regional, la construcción de nuevas galerías permitiría disponer de vías adicionales y realizar trabajos de rehabilitación en la infraestructura actual sin depender exclusivamente de los túneles existentes.

¿Cuándo estará terminado el túnel ferroviario?

El Hudson Tunnel Project contempla construir dos nuevas vías bajo el río Hudson y, posteriormente, rehabilitar las dos vías actuales. Con todas las obras finalizadas, la conexión pasaría de dos a cuatro vías ferroviarias.

De acuerdo con el calendario de referencia citado para la iniciativa, se espera que el nuevo túnel entre en servicio en 2035, mientras que la renovación de la infraestructura histórica concluiría en 2038.

Sin embargo, estos plazos podrían modificarse durante el desarrollo de las obras. La puesta en marcha de la tuneladora marca así un avance relevante en un proyecto de gran escala, cuyo propósito es modernizar uno de los corredores ferroviarios más importantes de Estados Unidos y fortalecer la conexión diaria entre Nueva Jersey y Nueva York.