Temblor se registra en la zona centro norte de Chile: Esta fue la magnitud y el epicentro según Sismología
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
La tarde de este lunes 26 de octubre, a las 17:20 horas, un temblor de magnitud 4,4 se registró en la zona centro norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 8 km al sur de La Serena, en la región de Coquimbo, con una profundidad de 61,1 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
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