Temblor se percibe en la zona central del país: Revisa la magnitud y el epicentro del sismo

26 oct. 2026 - 18:03 hrs.

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 4,4 se registró durante la tarde de este lunes 26 de octubre en la zona central, cuando el reloj marcaba las 17:52 horas.

Según el Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico ocurrió 21 kilómetros al Norte de La Ligua, en la región de Valparaíso. La profundidad fue de 48 kms.

Por el momento, desde Senapred no han informado acerca de personas lesionadas o caída de servicios a raíz del sismo.

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