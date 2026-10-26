Jaime Leyton por tornado en Requínoa: "En la parte de abajo se ve cómo se levantan los escombros"

26 oct. 2026 - 18:49 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes, el meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, explicó un tornado que ocurrió en horas de la tarde en la comuna de Requínoa, región de O'Higgins, la que quedó captada en varios registros.

Según lo informado por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el fenómeno fue catalogado de manera preliminar como un EF-2, con vientos entre los 179 y 218 kilómetros por hora.

La explicación de Jaime Leyton por el tornado

El experto analizó las imágenes compartidas por la Comunidad Megatiempo y explicó en Meganoticias Ahora que "se ve el embudo en la base superior y en la parte de abajo se ve cómo se levantan los escombros".

"Podríamos estar hablando de eventualmente de algo relacionado (a un tornado, en ese momento no se sabía la clasificación del fenómeno), pero no hay una pérdida de continuidad en la base de la nube y el ascenso de los escombros. Es actividad tornándica, independiente de su caracterización específica", destacó.

De acuerdo a lo anterior, señaló que "se ve notoriamente mucho más intensa la rotación. Para que se forme una nube de tormenta tiene que haber baja presión e inestabilidad, pero cuando se produce el tornado, hay una zona local, dentro de una nube de tormenta, que tiene mucho más inestabilidad. Es eso lo que genera un ascenso de aire".

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