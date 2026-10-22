Tras intensas lluvias que provocaron un aluvión en Concepción: Jaime Leyton explica qué ocurrirá con las precipitaciones

22 oct. 2026 - 20:29 hrs.

¿Qué pasó?

Las lluvias en el sur del país han tenido un comportamiento impredecible, con precipitaciones intensas que dan paso a breves momentos de sol antes de que el agua vuelva a caer.

En Concepción, región del Biobío, este escenario genera preocupación ante la posibilidad de nuevas precipitaciones, especialmente después de la tormenta que afectó a la zona durante la noche anterior y dejó sectores anegados o el aluvión que generó una emergencia durante esta jornada.

El meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, explicó que este fenómeno se relaciona con la inestabilidad atmosférica que continúa presente en la zona y que todavía cuenta con energía suficiente para generar nuevas precipitaciones.

¿Por qué la lluvia se alterna con momentos de sol?

Al analizar las imágenes satelitales, Leyton explicó que actualmente no se observa una banda nubosa organizada, sino sectores dispersos en los que las nubes se desarrollan verticalmente.

“Esta es la nubosidad que se asocia disgregada, ya no hay ninguna banda organizada, simplemente sectores en donde se desarrolla esta nubosidad verticalmente”, señaló el meteorólogo.

Según explicó, el calentamiento durante el día y el aumento de las temperaturas favorecen el ascenso del aire, reforzando las condiciones de inestabilidad que permiten el desarrollo de precipitaciones.

“Esto favorece aún más la condición propia de la atmósfera de levantar el aire”, sostuvo Leyton, quien advirtió que el sistema todavía conserva energía para continuar generando lluvias.

¿Hasta cuándo podrían continuar las precipitaciones en el sur?

Una de las principales preocupaciones está puesta en lo que ocurrirá durante las próximas horas, particularmente en la región del Biobío, donde Concepción ha registrado lluvias intensas después de los episodios de tormentas y anegamientos.

Al respecto, el meteorólogo explicó que el sistema que afecta a la zona no se está desplazando hacia territorio argentino, como suele ocurrir con bajas presiones pequeñas asociadas a sistemas frontales.

En cambio, permanece girando sobre el área, lo que favorece que continúe desarrollándose nubosidad y se produzcan nuevas precipitaciones.

Leyton advirtió que esta dinámica podría prolongarse hasta el viernes, por lo que las condiciones meteorológicas seguirán siendo un factor de preocupación para las zonas que ya han resultado afectadas por las lluvias.