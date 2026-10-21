¿Navidad y Año Nuevo con lluvias?: Jaime Leyton proyecta precipitaciones de hasta un 350% sobre lo normal en lo que queda de 2026

21 oct. 2026 - 13:22 hrs.

¿Qué pasó?

La proyección meteorológica para las próximas semanas mantiene la posibilidad de nuevas precipitaciones en Santiago, incluso durante las fiestas de fin de año, Navidad y Año Nuevo, según anticipó el meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton.

En ese contexto, el meteorólogo adelantó que la tendencia podría mantenerse hasta fin de año, con anomalías de precipitaciones por sobre lo normal en Santiago.

“Vamos a continuar con estas anomalías de lluvias sobre lo normal en Santiago”, sostuvo Leyton.

Lluvias durante las fiestas de fin de año y feriados restantes

Consultado por cuánto podrían superar los niveles habituales, explicó que la anomalía podría variar entre un 50% y un 350% por sobre lo normal. Esto significa que, en el escenario más bajo, podrían registrarse alrededor de 10 milímetros adicionales respecto de lo habitual.

En el extremo superior de la proyección, en tanto, la cifra podría alcanzar un 350% por sobre lo normal, escenario que abre la posibilidad de que las lluvias se hagan presentes incluso durante las celebraciones de fin de año.

“Podrían venir con lluvia, podrían repetirse estas fiestas de fin de año tal como dice José Antonio (Neme) y los feriados también que quedan pendientes”, afirmó el meteorólogo.

La proyección para los próximos días

De acuerdo con el especialista, durante los próximos días se esperan distintas condiciones, entre ellas chubascos que podrían concentrarse en períodos breves, pese a que el monto total de agua pronosticado sería bajo.

Respecto de los días siguientes, explicó que hacia el jueves, al final de la jornada, nuevamente podrían registrarse chubascos. La jornada comenzaría con el cielo prácticamente despejado, mientras que las temperaturas no subirían demasiado debido a la presencia de bastante nubosidad.

Para el viernes, en tanto, se esperan chubascos un poco más regulares y persistentes, aunque sin probabilidad de tormentas.

Para este domingo, Leyton anticipó una jornada con nubes altas, las que no provocarían un descenso de las temperaturas. Por el contrario, contribuirían a mantener un ambiente abrigado y abochornado, con temperaturas que llegarían a los 24°C.

Además, existe probabilidad de chubascos durante la tarde, aunque serían débiles en términos del monto total de precipitaciones. Sin embargo, Leyton advirtió que estos podrían concentrarse localmente en un corto período de tiempo.

Leyton explicó que la proyección ha debido modificarse día a día debido a los ajustes relacionados con sistemas tropicales. Según señaló, no se trata de un frente clásico, lo que dificulta establecer un pronóstico con mayor anticipación.