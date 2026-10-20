"Son tres líneas de nubosidad convectiva": Jaime Leyton explica las 'bandas' del sistema frontal que afectará hoy martes a la RM

20 oct. 2026 - 15:11 hrs.

¿Qué pasó?

Tres bandas de nubosidad convectiva marcarán el desarrollo del sistema frontal que afectará a la Región Metropolitana durante este martes. Así lo explicó el meteorólogo de Meganoticias, Jaime Leyton, quien advirtió que las precipitaciones llegarán en distintos pulsos a lo largo de la jornada.

Según detalló el especialista, el primer pulso más importante para la capital se espera entre las 16:30 y las 17:00 horas, aunque el fenómeno no se limitará a Santiago, ya que abarcará una extensa zona del país.

En su análisis, Leyton explicó que no se trata de una única banda frontal, como ocurre habitualmente con los frentes fríos. "No es una única banda frontal como son los frentes fríos, sino que son tres líneas de nubosidad convectiva agrupadas como en formas de espirales”, precisó el meteorólogo.

Jaime Leyton explica cómo avanzarán las tres bandas

De acuerdo con el especialista, la primera banda llegará a la Región Metropolitana durante la tarde, aproximadamente entre las 16:30 y las 17:00 horas. Este pulso también afectará a otras zonas del país, con un alcance que se extenderá desde la región de Coquimbo hasta la región del Biobío, según lo expuesto durante el análisis.

Además, Leyton advirtió que esta primera banda podría tardar más en desplazarse, debido a su movimiento y giro, lo que prolongaría su paso por los sectores afectados. "Junto con desplazarse a su interior, está girando y eso lo demora más en pasar", señaló al explicar las características de este fenómeno.

Sin embargo, este primer pulso no será el único evento de precipitaciones previsto para la jornada. El meteorólogo identificó una segunda banda intermedia y una tercera, que será la más organizada y activa de las tres.

La tercera banda será la más activa y persistente

El análisis de la imagen satelital permitió identificar tres pulsos sucesivos de nubosidad. Mientras el primero comenzará a afectar a la capital durante la tarde, el segundo llegará posteriormente y el tercero marcará la etapa final del evento.

Sobre esta última banda, Leyton destacó sus características y el papel que tendrá en el desarrollo del sistema frontal. “La más bien organizada, la más persistente, la más activa”, describió el meteorólogo al referirse a la tercera formación.

Finalmente, Leyton planteó la posibilidad de que, después de estas tres bandas, se reorganice una nueva formación nubosa que podría dejar precipitaciones durante la mañana siguiente.

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