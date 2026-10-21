¿Por qué no debes usar paraguas ni lavar platos durante una tormenta eléctrica? Los riesgos y recomendaciones de expertos

21 oct. 2026 - 21:59 hrs.

El incremento en la frecuencia e intensidad de los sistemas frontales acompañados de actividad eléctrica en la zona central ha puesto sobre la mesa una serie de riesgos cotidianos a los que la población suele exponerse por desconocimiento.

Frente a este escenario, especialistas en meteorología, climatología e ingeniería eléctrica entregaron claves para entender cómo operan las descargas y qué conductas preventivas se deben adoptar tanto al aire libre como dentro del hogar.

¿Cómo calcular la distancia de una tormenta?

Cuando se desarrolla una tormenta, la regla básica de seguridad indica que, si el lapso entre el destello de luz (relámpago) y el sonido (trueno) es reducido, el fenómeno se encuentra a menos de un kilómetro, siendo clave buscar refugio inmediato.

Al respecto, el meteorólogo y jefe de difusión de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), Arnaldo Zúñiga, explicó que la estimación del peligro "está relacionada con la velocidad de la luz y la velocidad del sonido, y con la distancia a la que uno se encuentra de la tormenta".

Peligros en la vía pública: Paraguas, árboles y cuerpos de agua

Al momento de caminar por la calle en medio de una tormenta eléctrica, existen objetos cotidianos que se transforman en conductores directos de energía:

Uso de paraguas : Levantar un paraguas con varillas o punta metálica es un riesgo severo. El académico e ingeniero eléctrico de la Usach, Humberto Verdejo, detalló que "el tener un paraguas levantado tiene partes metálicas que actúan como conductor o como camino para la descarga".

: Levantar un paraguas con varillas o punta metálica es un riesgo severo. El académico e ingeniero eléctrico de la Usach, Humberto Verdejo, detalló que "el tener un paraguas levantado tiene partes metálicas que actúan como conductor o como camino para la descarga". Refugiarse bajo árboles : Los árboles actúan como pararrayos naturales debido a su altura y humedad interior. Verdejo señaló que "al estar en altura tiende a ser el camino más corto que podría seguir una descarga atmosférica", sumando el peligro de caída de ramas pesadas.

: Los árboles actúan como pararrayos naturales debido a su altura y humedad interior. Verdejo señaló que "al estar en altura tiende a ser el camino más corto que podría seguir una descarga atmosférica", sumando el peligro de caída de ramas pesadas. Cuerpos de agua y tierra húmeda : El agua es un conductor de alta eficiencia. Si cae un rayo en un charco o cuerpo de agua cercano, la corriente se transmite rápidamente por la tierra húmeda directo a los pies.

: El agua es un conductor de alta eficiencia. Si cae un rayo en un charco o cuerpo de agua cercano, la corriente se transmite rápidamente por la tierra húmeda directo a los pies. Paraderos de transporte público: Aunque ofrecen techo, las estructuras metálicas no aíslan del todo, ya que los rayos pueden saltar por el aire o transmitir electricidad a través del suelo mojado.



El auto como refugio: El efecto "jaula de Faraday"

Si la tormenta sorprende a las personas en la vía pública, refugiarse dentro de un automóvil con las ventanas cerradas y alejado de postes o árboles es una de las opciones más seguras.

Esto se debe al principio físico de la jaula de Faraday, donde la carrocería metálica conduce la descarga eléctrica por el exterior del vehículo hasta descargarla en el suelo, protegiendo a los ocupantes en el habitáculo. Mismo principio que aplica de forma segura en la aviación comercial.

Los riesgos invisibles dentro del hogar

Estar bajo techo reduce drásticamente el peligro, pero no lo elimina por completo. El climatólogo Raúl Cordero advirtió que los rayos "pueden ocasionar incendios y en cualquier otra temporada causar alzas de voltaje y cortes de luz".

Por ello, los expertos aconsejan evitar dos acciones muy comunes durante una tormenta:

Usar el celular conectado a la corriente: Si un rayo impacta el tendido eléctrico o un transformador, la sobretensión viaja directamente por la red hasta el cargador y las manos del usuario. Lavar platos, manos o ducharse: La electricidad puede viajar a través de las cañerías metálicas y del agua corriente. Verdejo enfatizó que "estar lavándonos las manos o duchándonos sirve para que pasemos a ser parte del camino por el cual puede fluir la descarga eléctrica".

La recomendación técnica de los especialistas es esperar al menos 30 minutos desde que se escucha el último trueno antes de volver a utilizar artefactos conectados a la red o manipular agua.