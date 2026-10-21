Jaime Leyton explica cuándo terminarán las lluvias en Santiago: Temperaturas superarán los 24 grados

21 oct. 2026 - 21:06 hrs.

¿Qué pasó?

En medio de la preocupación de los santiaguinos por las intensas lluvias caídas durante esta semana, el meteorólogo de Meganoticias, Jaime Leyton, entregó un esperado pronóstico sobre el fin de las lluvias que han afectado a la zona central.

En conversación con Juan Manuel Astorga y Constanza Santa María durante Meganoticias Prime, el especialista anunció que las lluvias comenzarán a terminar y darán paso a un aumento de la temperatura.

¿Cuándo caen las últimas gotas en Santiago?

De acuerdo con la explicación de don Jaime, el impacto del sistema frontal comenzará a declinar progresivamente hacia el cierre de la semana, con solo lluvias débiles el sábado.

"Afortunadamente, por la intensidad que ha tenido esto, el nivel de impacto ya comienza a declinar (...) nos deja con algunos chubascos aislados y débiles en la tarde del sábado en la Región Metropolitana, parte de la región de O'Higgins y algo en el sector aledaño de la precordillera desde la región del Maule hasta la región del Biobío", precisó Leyton.

El experto recalcó que este fenómeno corresponderá al "último impulso" o resto de inestabilidad, concentrándose de forma muy acotada durante la tarde del sábado.

Un domingo primaveral con más de 24 grados

Para tranquilidad de quienes tienen planes al aire libre durante el fin de semana, el panorama cambiará radicalmente el último día de la semana, dando paso a condiciones cálidas y despejadas.

"El domingo, derechamente, es el día primaveral de antaño, ese que vivimos durante la medida de sequía, que ya en octubre hacía calor; eso es lo que va a ser justamente el día domingo, con nubes altas, pero con ambiente templado a 24 grados, la máxima para ser más preciso", proyectó el meteorólogo de Megatiempo.

Con este pronóstico, se confirma que desde el domingo el tiempo se estabilizará de forma definitiva en la capital, dejando atrás las precipitaciones para dar paso a tardes soleadas y agradables.