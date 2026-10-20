"El Niño" continuaría hasta inicios de otoño de 2027: Fenómenos meteorológicos extremos podrían extenderse por seis meses más
¿Qué pasó?
Los fenómenos meteorológicos intensos han marcado las últimas semanas en Chile, con aluviones, granizadas e inundaciones que han alterado la rutina de las personas y generado situaciones de riesgo. De acuerdo con los expertos, estos eventos podrían continuar durante al menos seis meses más debido al desarrollo del fenómeno de El Niño.
Uno de los episodios más impactantes ocurrió el pasado jueves 8 de octubre, cuando un aluvión descendió desde la precordillera y arrastró barro, piedras y vehículos en el sector oriente de la capital. La emergencia dejó a personas atrapadas y obligó a realizar rescates, evidenciando los riesgos asociados a este tipo de eventos.
Días después, el martes 13 de octubre, una inusual granizada afectó a distintos sectores de Santiago, donde el agua acumulada provocó inundaciones. A estos episodios se sumó una intensa tormenta, mientras que en Estación Central se registró un remolino con fuertes ráfagas de viento que fue catalogado como un gustnado.Ir a la siguiente nota
El fenómeno de El Niño y los próximos meses
El fenómeno de El Niño podría mantenerse durante al menos seis meses más, favoreciendo la ocurrencia de eventos meteorológicos extraordinarios.
Sin embargo, existe la posibilidad de que estos eventos disminuyan en frecuencia durante el verano, aunque podrían seguir ocurriendo de manera aislada y con consecuencias peligrosas.
Posteriormente, su frecuencia podría aumentar nuevamente durante el otoño, considerando que El Niño continuaría presente al menos hasta el inicio de esa estación.
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