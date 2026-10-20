Video captó el momento exacto en que un rayo impactó a un avión de Latam: ¿Por qué no sufrió daños?

20 oct. 2026 - 22:24 hrs.

¿Qué pasó?

Un video captó el momento exacto en que un rayo impactó a un avión de Latam que viajaba con destino a Santiago. Las imágenes muestran el fenómeno en pleno vuelo, provocando sorpresa y susto entre quienes presenciaron el registro.

El hecho generó preguntas sobre los posibles riesgos de que una aeronave sea alcanzada por una descarga eléctrica mientras se encuentra en el aire, especialmente por las consecuencias que podría tener para sus pasajeros y los sistemas que permiten controlar el avión.

¿Por qué el avión no sufrió daños?

Ante la situación, Michel De L’Herbe explicó que las aeronaves cuentan con características de diseño que permiten proteger a las personas que viajan en su interior. “La carrocería del avión protege a los pasajeros. Está diseñada como una especie de jaula de Faraday”, señaló.

El experto recalcó que los aviones cuentan con sistemas de aislamiento para proteger elementos esenciales, como los estanques de combustible y los circuitos electrónicos. “El avión está diseñado pensando en que está más expuesto a los rayos”, indicó, al explicar por qué las aeronaves incorporan estas medidas de protección.

Finalmente, el experto recalcó que, aunque la experiencia puede resultar aterradora para quienes viajan a bordo, el impacto de un rayo no implica necesariamente que el avión sufra daños que impidan su funcionamiento.

¿Qué informó Latam?

A través de un comunicado, Latam informó que "el vuelo LA341, que operaba la ruta Antofagasta–Santiago, registró este martes un impacto de un rayo durante su operación. Se trata de un fenómeno meteorológico para el cual las aeronaves están diseñadas y certificadas, y cuentan con sistemas que permiten disipar este tipo de descargas de manera segura".

"La aeronave aterrizó con normalidad en el Aeropuerto de Santiago y todos los pasajeros desembarcaron de manera segura. LATAM Airlines Group reitera que la seguridad de sus pasajeros y tripulación es un valor intransable en todas sus operaciones", concluyó la aerolínea.

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