Sistema frontal obliga a suspender partido de Universidad de Chile y Deportes Antofagasta

20 oct. 2026 - 21:18 hrs.

¿Qué pasó?

La Delegación Presidencial Regional Metropolitana de Santiago informó la suspensión del partido entre Universidad de Chile y Deportes Antofagasta, correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Copa Chile, que estaba programado para este miércoles 21 de octubre.

El encuentro debía disputarse a las 19:00 horas en el Estadio Santa Laura, ubicado en la comuna de Independencia.

Sin embargo, las condiciones meteorológicas que afectan a la Región Metropolitana llevaron a la autoridad a rechazar la programación del compromiso y suspender su realización hasta que se defina una nueva fecha.

A la espera de la reprogramación

La decisión quedó establecida en una resolución oficial de la Delegación Presidencial, que señala expresamente: “RECHÁZASE la programación del Partido de Fútbol Profesional entre Universidad de Chile y Deportes Antofagasta, válido por los Cuartos de Final (Vuelta) de la Copa Chile Coca-Cola Zero 2026”, fijado por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) para este miércoles.

El documento también dispone, en su segundo punto, la suspensión del encuentro. En concreto, establece: “SUSPÉNDASE la realización del Partido de Fútbol Profesional entre Universidad de Chile y Deportes Antofagasta programado por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP) para el día miércoles 21 de octubre de 2026, a las 19:00 horas en el Estadio Santa Laura Universidad SEK, ubicado en la comuna de Independencia, hasta su reprogramación”.

La resolución precisa que la nueva programación deberá contar con la autorización correspondiente, conforme a la Ley n.º 19.327 y su reglamento.

¿Por qué suspendieron el partido de Universidad de Chile?

Entre los antecedentes considerados por la Delegación Presidencial se encuentran las condiciones meteorológicas pronosticadas para la zona centro del país, particularmente la posibilidad de tormentas eléctricas durante los próximos días.

En ese sentido, el documento hace referencia al Aviso Meteorológico Código A561-3/2026, emitido el 19 de octubre, que informa sobre probables tormentas eléctricas desde la tarde del lunes 19 hasta la noche del jueves 22 de octubre, entre las regiones de Coquimbo y Maule.

A esto se suma la Alerta Roja para la Región Metropolitana por evento meteorológico, declarada por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) este martes 20 de octubre.

Estos antecedentes fueron incorporados en los considerandos de la resolución que rechazó la programación del partido y determinó suspenderlo hasta que pueda ser reprogramado con las autorizaciones correspondientes.