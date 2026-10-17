Alojamiento gratis, Wi-Fi y comida: buscan voluntarios para entrenar a un equipo de fútbol infantil en Argentina

17 oct. 2026 - 16:00 hrs.

¿Qué pasó?

Una iniciativa social en Argentina abrió una convocatoria para sumar voluntarios que quieran entrenar fútbol a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad socioeconómica. La propuesta ofrece alojamiento, alimentación y conexión a Internet a cambio de colaborar con las actividades deportivas.

El programa busca asistentes y entrenadores que ayuden a generar un espacio de contención para los menores, promoviendo el desarrollo personal y valores a través del deporte.

Las actividades se realizan de lunes a viernes, entre las 15:00 y las 19:30 horas. Además de participar en los entrenamientos, los voluntarios podrán conocer la cultura local y recorrer los atractivos turísticos de la provincia durante su tiempo libre.

¿Qué beneficios ofrece el voluntariado?

Uno de los principales atractivos de la convocatoria es que incluye alojamiento en una casa de familia, con una habitación privada individual. También contempla tres comidas diarias durante los siete días de la semana, además de conexión a Internet de alta velocidad.

El programa también considera la recepción y el traslado de llegada y salida desde el Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio L.V. Taravella, en Córdoba.

Sin embargo, los pasajes aéreos, el seguro de viaje obligatorio y las vacunas requeridas deben ser financiados por cada participante.

¿Cuáles son los requisitos para postular?

Los interesados deben tener enseñanza media completa. Para iniciar el proceso, deben presentar un currículum vitae, una carta de motivación y completar un cuestionario específico para voluntarios.

La estadía mínima es de cuatro semanas, equivalentes a 28 días, y puede extenderse hasta un máximo de 24 semanas.

La convocatoria se encuentra publicada a través de la plataforma internacional Volunteer World, que permite conocer los detalles del programa y presentar una postulación.