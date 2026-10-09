"Tránsito no inocente": Presidente de la Liga Naval Argentina amenaza con detener al buque chileno que viajará a Malvinas

09 oct. 2026 - 12:23 hrs.

¿Qué pasó?

En medio de las tensiones por la reapertura de la ruta comercial entre Punta Arenas y las Islas Malvinas (Falkland), el presidente de la Liga Naval Argentina, Fernando Morales, planteó la detención del buque chileno que realizará el viaje.

Sus palabras se dieron el pasado martes ante las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados del país trasandino, quienes discuten un proyecto del gobierno de Javier Milei para reforzar la protección de la soberanía.

Durante su intervención, Morales aseguró que el próximo 10 de noviembre el buque chileno zarpará de la capital de Magallanes con suministros para el proyecto petrolero Sea Lion, el cual desarrollará el gobierno isleño en aguas cercanas a las Malvinas y que es cuestionado por Argentina.

Plantean detener a buque chileno que viajará a Malvinas

"El próximo 10 de noviembre, Chile —ya está anunciado— va a hacer zarpar su primer buque de bandera chilena con carga logística para el emprendimiento Sea Lion", sostuvo el presidente de la Liga Naval Argentina.

"Cualquier amenaza o puesta en riesgo de la soberanía nacional puede ser considerada tránsito no inocente, con lo cual el buque puede ser detenido", agregó inmediatamente después.

De acuerdo a Morales, esta posible intervención se basa en el artículo 19 de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar (Convemar), la cual explicita las condiciones del denominado "paso inocente" de barcos extranjeros.

AFP

Cabe destacar que el también perito naval no representa al gobierno trasandino ni tampoco a sus Fuerzas Armadas, por lo que sus palabras no pueden tomarse como un anuncio del accionar que tendrá Argentina respecto a la embarcación nacional.

"Vamos a ver lo que hacemos"

Morales se refirió también a la ruta que tomará el barco y reconoció expresamente la soberanía chilena del Estrecho de Magallanes: "Ya anunció Chile que va a ir por Gibraltar... perdón, por Magallanes; aclarando que Magallanes es chileno, no vamos a seguir teniendo problemas con eso".

Tras esto, insistió en que la Cancillería del país vecino debería evaluar si el paso del buque nacional hacia Malvinas constituiría un tránsito permitido por el derecho internacional.

"Aplicando la Convemar tendríamos que decidir, nuestra Cancillería en particular, si consideramos que eso es paso inocente o paso no inocente. Vamos a ver lo que hacemos, no lo sabemos", señaló.

Finalmente, Fernando Morales advirtió que una intervención podría tener graves consecuencias para la embarcación: "Inhabilitarlos y dejarlos sin timón o sin máquinas en un lugar como el Atlántico Sur equivale prácticamente a hundirlos".

1 Así quedó el OXXO afectado por el aluvión en Las Condes: Barro, vehículos arrastrados y daños en su fachada 2 "Me parece milagroso que acá no hayan muertos": José Antonio Neme lanzó dura crítica tras aluvión en Las Condes 3 Dron de Meganoticias muestra la "zona cero" del aluvión que dejó graves daños en Las Condes 4 EXCLUSIVO | Fiscalía Oriente abre investigación por aluvión en Las Condes: indagan posible negligencia 5 Morocho ya tiene hogar: El perro rescatado del Mapocho fue adoptado y tendrá nuevo rol en Santiago Lo más visto de Nacional

Desde el gobierno isleño, la subdirectora de Desarrollo Económico, Louise Ellis, sostuvo en la agencia AFP que la ruta desde Punta Arenas "no tiene ninguna" relación con suministrar "carga crítica" para Sea Lion, ya que su estudio comenzó antes de que existiera el proyecto petrolero.

Todo sobre Defensa Nacional