Armada sumará cuatro aviones para reforzar la vigilancia marítima: Llegarían desde Canadá y comenzarían a operar desde 2027

25 sept. 2026 - 10:04 hrs.

¿Qué pasó?

Hacia 2027, la Armada de Chile incorporará cuatro aeronaves de patrulla marítima de largo alcance, una medida que busca fortalecer las capacidades de vigilancia y control de los espacios marítimos nacionales.

El anuncio fue realizado por el ministro de Defensa Nacional, Fernando Barros, durante una visita a Punta Arenas, donde explicó que la inversión forma parte de un plan de modernización para reforzar el resguardo de la seguridad y la soberanía del territorio nacional.

Aunque la autoridad no detalló oficialmente el modelo ni el país de origen de las aeronaves, el portal Info Defensa señala que antecedentes apuntan a que se trataría de cuatro aviones CP-140M Aurora, ofrecidos por el gobierno de Canadá.

¿Cómo sería la incorporación de las aeronaves?

Tras reuniones sostenidas en enero de este año entre funcionarios de la Armada y representantes de la compañía canadiense IMP Aerospace, se espera que, inicialmente, dos de los aviones arriben a la Base Aeronaval de Concón como una solución temporal. Posteriormente, otras dos aeronaves serían incorporadas definitivamente una vez que se complete su mantenimiento en Canadá.

La Armada de Chile trabajó anteriormente con IMP Aerospace entre 2017 y 2021. En dicha oportunidad se modernizaron los aviones P-3ACH Orión, renovando sus sistemas y componentes para extender su vida útil a más de 15 mil horas de vuelo.

La futura incorporación de los aviones, de acuerdo con lo señalado por Barros, permitirá a las Fuerzas Armadas contar con herramientas para "resguardar la soberanía, la integridad territorial y la seguridad de los habitantes del país".

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